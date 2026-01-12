El campeón cae: San Francisco elimina a Philadelphia en un Wild Card con mucho drama

La Ronda de Comodines dejó cinco partidos con guiones muy distintos: desde un golpe defensivo de autoridad en Foxborough hasta remontadas y finales de infarto en la NFC. Estos fueron los resultados y las claves de la jornada.

49ers 23–19 Eagles

San Francisco asaltó el campo de los Eagles, vigentes campeones, y se metió en la ronda divisional con un partido de resistencia. Los 49ers empezaron fuertes con un primer drive que terminó en touchdown de Demarcus Robinson, pero Philadelphia respondió con dos anotaciones de Dallas Goedert para ponerse por delante al descanso. El partido cambió en la segunda mitad con el peso de las defensas y las pérdidas: los Eagles apretaron y forzaron errores, pero Brock Purdy se rehízo a tiempo y encontró a Christian McCaffrey dos veces en la zona de anotación, la última para el 23-19 definitivo a tres minutos del final. La mala noticia para los Niners fue la lesión de George Kittle, que tuvo que abandonar el encuentro.

Patriots 16–3 Chargers

New England firmó su victoria de playoffs más convincente en años con una actuación defensiva sobresaliente. Los Chargers nunca encontraron continuidad: Justin Herbert se quedó en 159 yardas, sin pases de touchdown, y sufrió seis sacks. El ataque de los Patriots no necesitó fuegos artificiales: el pateador Andy Borregales abrió el camino con tres goles de campo y, ya en el tramo final, Hunter Henry sentenció con un touchdown tras recepción de 28 yardas. Drake Maye aportó equilibrio con 268 yardas de pase, un TD, una intercepción y 66 yardas de carrera, suficiente para gestionar un partido que New England controló de principio a fin.

Bills 27–24 Jaguars

Buffalo sobrevivió a un duelo de alternativas constantes en Jacksonville gracias a su estrella: Josh Allen firmó tres touchdowns, uno por pase y dos por tierra, y decidió el partido con una jugada personal en el último minuto para colocar el 27-24. El encuentro arrancó con defensas dominando y un primer golpe de Buffalo tras una intercepción que acabó en gol de campo, pero Trevor Lawrence contestó con pase de touchdown. Los Jaguars llegaron a ponerse por delante en el último cuarto, incluso con un TD de Travis Etienne que parecía encarrilar la sorpresa, pero Allen respondió una y otra vez. La sentencia llegó con una intercepción final de la defensa de Bills cuando Jacksonville buscaba la remontada.

Rams 34–31 Panthers

Los Rams sacaron billete a la siguiente ronda con un final de máxima tensión en Carolina. Matthew Stafford lanzó tres touchdowns (304 yardas) y, aunque fue interceptado, mantuvo la calma para liderar el drive definitivo: a dos minutos del final conectó con Colby Parkinson para el 34-31. Los Rams golpearon primero con dos anotaciones de Puka Nacua, pero los Panthers reaccionaron con Chuba Hubbard y llegaron a ponerse por delante en el último cuarto. Carolina incluso encontró vida extra con un punt bloqueado que les dejó el campo a favor. Aun así, Los Ángeles respondió con la sangre fría propia de enero.

Bears 31–27 Packers

Chicago volvió a hacerlo. El equipo de Ben Johnson añadió otra remontada a su colección: levantó un 3–21 ante Green Bay y lo remató con un último cuarto enorme. Jordan Love había construido la ventaja con tres pases de touchdown antes del descanso, mientras Caleb Williams acumulaba errores, pero el guion cambió tras la pausa. Un TD de carrera de D’Andre Swift encendió al Soldier Field y, cuando los Packers parecían respirar con otro TD, Chicago aprovechó un fallo a palos rival y remató con dos pases de anotación de Williams, el último a DJ Moore para culminar el 31-27. Green Bay aún tuvo una última bala con un pase desesperado, sin éxito.