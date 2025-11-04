Cam Little y Sam Darnold se meten en la historia en la mitad de la temporada de NFL

El pateador de los Jacksonville Jaguars, Cam Little, protagonizó una jornada histórica al convertir el gol de campo más largo de la historia de la NFL, una patada de 68 yardas que dio la victoria a su equipo 30-29 sobre los Las Vegas Raiders en la prórroga.

Con esta hazaña, Little superó el anterior récord de 66 yardas, establecido en 2021 por Justin Tucker, entonces jugador de los Baltimore Ravens.

A sus 22 años, Little confirma el enorme talento que ya apuntaba desde el fútbol universitario. Fue elegido en la sexta ronda del Draft de 2024 y, en apenas dos temporadas con los Jaguars, se ha consolidado como un pateador fiable: 40 aciertos en 46 intentos, con una efectividad del 87 %.

Durante su etapa universitaria con los Arkansas Razorbacks, firmó un 82,8 % de acierto, el más alto en la historia del programa. En la pretemporada del pasado agosto, ya había demostrado su potencia al conectar un disparo de 70 yardas ante los Steelers, aunque ese logro no contó oficialmente al tratarse de un partido de preparación.

En su año de debut en la NFL, Little convirtió 27 de 29 intentos, con un máximo de 59 yardas. El intento de 68 del domingo fue, de hecho, el primero de su carrera por encima de las 60 yardas, y lo convirtió con una precisión impecable.

Sam Darnold se une a los grandes con una actuación perfecta

El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, también se ganó un lugar en los libros de récords gracias a su brillante desempeño en la victoria 38-14 de su equipo frente a los Washington Commanders.

Durante la primera mitad del encuentro, Darnold completó sus 16 pases para 282 yardas y cuatro touchdowns, uno en cada una de las primeras cuatro series ofensivas del partido. Una gesta que nadie lograba desde 2007, cuando Tom Brady lo hizo con los New England Patriots, en su legendaria temporada rumbo al MVP.

Darnold terminó el partido con 330 yardas, 21 pases completados de 24 intentos, cuatro anotaciones y, además, sin sufrir ninguna captura. Un registro que solo había conseguido una vez en la era del Super Bowl (desde 1966) el mítico Johnny Unitas, cuando guió a los Baltimore Colts a un triunfo 49-7 sobre los Atlanta Falcons en 1967.

En aquel encuentro, Unitas firmó 370 yardas de pase, 17 de 20 lanzamientos completados, cuatro touchdowns y tampoco fue derribado. Darnold iguala así una actuación que llevaba casi sesenta años sin repetirse.

El renacer de Darnold y los Seahawks

Sam Darnold, elegido en la primera ronda del Draft de 2018 por los New York Jets, ha pasado por Carolina Panthers, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, con quienes fue seleccionado para el Pro Bowl en 2024.

Esta temporada ha llegado a Seattle, donde ha encontrado estabilidad y confianza bajo la dirección del técnico Mike Macdonald. Los Seahawks marchan líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con un balance de seis victorias y dos derrotas, y todo apunta a que el equipo podría regresar a los playoffs bajo el liderazgo de un Darnold rejuvenecido y en plena madurez deportiva.