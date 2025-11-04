Bombazo en la NFL: Los Colts asaltan el mercado y traspasan por Sauce Gardner

Los Indianapolis Colts, el equipo más en forma de la NFL en esta temporada 2025, protagonizaron el movimiento más importante del Trade Deadline al adquirir a Sauce Gardner, cornerback de los New York Jets y uno de los defensores más talentosos de la liga. A cambio, los Jets recibirán dos selecciones de primera ronda del Draft, un precio alto que refleja la ambición de la franquicia de Indiana.

Con este traspaso, desde los despachos de los Colts dejan claro que el objetivo es el anillo. El conjunto dirigido por Shane Steichen lidera la Conferencia Americana con un balance de 7 victorias y 2 derrotas, el mismo que Patriots y Broncos, y se ha consolidado como líder de la AFC Sur. Sin duda, es el equipo revelación de la temporada.

La campaña comenzó con una decisión sorprendente: Anthony Richardson, elegido en la cuarta posición del Draft de 2023, fue relegado al banquillo tras dos años marcados por la irregularidad. En su lugar, Daniel Jones, ex mariscal de los Giants y muy cuestionado por su inconsistencia en Nueva York, asumió el mando ofensivo de un proyecto que parecía sin rumbo. La apuesta no pudo salir mejor: bajo su liderazgo y con Jonathan Taylor como estrella en el juego terrestre, los Colts han mostrado un fútbol americano sólido y equilibrado.

Pese al gran rendimiento, la reciente derrota ante los Steelers (su segunda del curso) ha llevado a la directiva a dar un paso adelante reforzando su defensa con un jugador de élite. Gardner, de 24 años, llega para elevar el nivel de una secundaria que ya contaba con Julian Blackmon y Kenny Moore II. Aunque solo acumula una intercepción desde el inicio de la pasada campaña, el ex de Cincinnati sigue siendo uno de los cornerbacks más dominantes en cobertura hombre a hombre, virtud que lo llevó a ser Rookie Defensivo del Año en 2022.

Su salida de los Jets se entiende en el contexto del caos deportivo que vive la franquicia neoyorquina, hundida con un récord de 1-7 y sin rumbo claro. En cambio, para los Colts, su llegada representa una declaración de intenciones: apuntalar una defensa que actualmente es la 13ª en puntos permitidos y la 16ª en touchdowns encajados (21). Con un front seven que ya cuenta con figuras como Laiatu Latu, DeForest Buckner y Germain Pratt, Indianapolis busca convertirse en un equipo completo y aspirante real al Super Bowl LX.