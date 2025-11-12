No todas las bolsas valen: la medida de la NFL que afecta a los aficionados en Madrid

El esperado encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders, que se disputará este domingo en Madrid, contará con un amplio despliegue de seguridad bajo la dirección directa de la NFL, que mantiene sus rigurosos estándares internacionales. Aunque el evento se celebre en España, la organización estadounidense marca las reglas, y los aficionados deberán tener en cuenta varias restricciones de acceso al estadio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la limitación en el uso de bolsas y mochilas. Solo se permitirá la entrada con bolsas transparentes de hasta 30,5 x 15,25 x 30,5 centímetros, las cuales serán revisadas individualmente por el personal de seguridad. Si no cumplen con estos requisitos, únicamente se admitirán bolsos pequeños que no superen los 11 x 16 centímetros.

Política bolsas NFL / NFL

La liga ha advertido además que los agentes de seguridad podrán impedir el acceso a cualquier objeto que consideren inapropiado, incluso si no aparece en la lista oficial. La NFL recuerda también que aún es posible adquirir bolsas aprobadas oficialmente a través de sus canales.

Con la posibilidad de lluvia en el horizonte, se ha puesto especial atención en el uso de paraguas: los de varilla fija no estarán permitidos, mientras que los modelos plegables, siempre que midan menos de 61 centímetros, sí podrán ingresar al recinto.

Estas medidas buscan garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los asistentes, replicando los protocolos que la NFL aplica en sus partidos tanto en Estados Unidos como en otras sedes internacionales.