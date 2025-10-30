El Bernabéu se prepara para la NFL: Actuación de un gran artista urbano español y la selección en el palco

El estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, ya se prepara para la disputa del primer partido de la NFL en España. El choque enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders en un encuentro de temporada regular que promete deleitar a los seguidores del balón ovalado del país.

Este será el primer evento que hace el club presidido por Florentino Pérez más allá del fútbol desde que dejaran de programarse conciertos en septiembre de 2024 por culpa del gran ruido que se generaba y que molestaba a los vecinos, quienes estuvieron en pie de guerra hasta que el ayuntamiento paralizó estas actividades.

Dolphins y Commanders jugarán en el Bernabéu / AGENCIAS

Aunque todavía faltan dos semanas, la organización ya está ultimando los detalles finales, como la posible presencia de un artista español de renombre durante el encuentro, según explicaron ayer por la noche en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Se está negociando, aunque parezca difícil, con un gran artista español muy representativo de la música urbana actual", apuntaban desde el programa. Sin embargo, se puntualizaba que todavía "no es seguro", por lo que no se atrevieron a avanzar ningún nombre.

No obstante, haciendo un rápido repaso a las listas de éxito en Spotify los nombres son limitados. Una de las posibilidades sería Quevedo, con más de 28 millones de oyentes mensuales, aunque también podría ser Rels B, con más de 25 millones, o incluso Rosalía, con más de 21 millones.

También abrieron el melóno de los invitados VIP, las personalidades que le dan enjundia a los eventos, y también hay alguna sorpresa: "La NFL ha cursado invitaciones para toda la selección española de fútbol", avanzaban.

⚠️ ATENCIÓN a lo que nos cuenta @sagastiker en #ElLarguero sobre el partido de la @NFL en el Bernabéu



🚸🪩 Negocian con un gran artista español del género urbano para el show del descanso



🚨‼️ Se está trabajando para que el palco del Santiago Bernabéu tenga a la @SEFutbol pic.twitter.com/3B13PEh5N6 — El Larguero (@ellarguero) October 30, 2025

Pese a la idea, existe el problema de que juegan el día anterior en Georgia en un partido de clasificación para el Mundial de 2026. El objetivo de la competición de fútbol americano es que el combinado nacional aproveche su vuelta a España, que será previa a la disputa del partido, para que puedan estar en el palco del estadio. La idea, comentan, no es descabellada porque "en la selección hay grandes fans de la NFL, como Mikel Merino".

El partido tendrá lugar el 16 de noviembre a las 15:30 horas y las entradas hace días que están a la venta online, aunque ya solamente quedan las opciones más caras, con precios que van desde los 250 euros, hasta los 395 euros.