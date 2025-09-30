El Bernabéu pierde a una de sus estrellas de la NFL: así fue la aterradora lesión de Tyreek Hill

El Santiago Bernabéu ya se prepara para una cita histórica en el deporte español. El próximo 16 de noviembre, la NFL —la liga de fútbol americano estadounidense, considerada por muchos la mejor competición del planeta— aterrizará por primera vez en España con un partido de temporada regular en Madrid. Será el inicio de una nueva alianza entre la NFL y el aficionado local.

Los Miami Dolphins y los Washington Commanders serán los encargados de inaugurar esta nueva era del ‘football’ en nuestro país, una disciplina muy distinta al fútbol tradicional pero que arrastra a decenas de millones de seguidores en todo el mundo. El balón deja de ser redondo para convertirse en ovalado, las espinilleras se transforman en cascos y protecciones, y los goles se llaman touchdowns.

Las entradas para el evento en el coliseo blanco se agotaron en cuestión de minutos, y se espera un lleno absoluto en el Bernabéu, un estadio diseñado para acoger este tipo de espectáculos deportivos y musicales. La NFL también tiene la vista puesta en el Spotify Camp Nou, que previsiblemente albergará un partido a partir de 2027.

Brutal lesión de rodilla ante Jets

A falta de poco más de un mes para la cita, una noticia amarga sacudió la madrugada del lunes: Tyreek Hill, receptor estrella de los Dolphins y uno de los jugadores más explosivos de la última década, sufrió una gravísima lesión durante el partido ante los New York Jets. Pese a la victoria de Miami, la acción dejó helado al Hard Rock Stadium.

El wide receiver, conocido tanto por su talento como por sus excentricidades y polémicas, atrapó un balón en la banda, pero en el placaje rival su pierna quedó atrapada, provocando una rotura total de la rodilla. La imagen fue espeluznante: dislocación inmediata y gestos de dolor que impactaron incluso a los aficionados más curtidos. El partido se detuvo y todos los jugadores se arrodillaron en señal de respeto, mientras ‘Cheetah’ era retirado en camilla. Sorprendió su actitud: se marchó aplaudiendo y con una sonrisa irónica, un gesto que muchos interpretan como resignación.

Las pruebas médicas confirmaron lo peor: rotura del ligamento cruzado anterior y daños en otros ligamentos. Hill, de 31 años y con casi una década en la NFL, fue hospitalizado de inmediato y operado esa misma noche. Su futuro deportivo está en entredicho, ya que recuperarse de una lesión de este calibre a su edad no será sencillo.

El partido del Bernabéu pierde a una de sus estrellas

La baja supone un golpe durísimo para Miami, que pierde a su gran referente ofensivo justo cuando su quarterback, Tua Tagovailoa, atraviesa un año decisivo en su futuro como Dolphin. El equipo marcha 1-3 en este inicio de temporada —la victoria ante los Jets fue la primera del curso— y el entrenador Mike McDaniel se encuentra en la cuerda floja. Junto a Giants, Titans y Saints, los Dolphins son considerados actualmente una de las franquicias más débiles de la NFL.

En la otra orilla estarán los Washington Commanders, que llegarán a Madrid como favoritos. Finalistas de Conferencia la temporada pasada, arrancaron este curso con más dudas pero ya se ubican segundos en la NFC Este con un balance de 2-2. Su joven mariscal, Jayden Daniels, se perdió los dos últimos encuentros por lesión, pero todo apunta a que estará recuperado para el 16 de noviembre. De ser así, el Bernabéu presenciará a uno de los quarterbacks jóvenes más prometedores de toda la competición, decidido a ofrecer espectáculo en la capital española.