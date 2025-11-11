El Bernabéu cambia de escudo: así se transformará para la NFL

El Santiago Bernabéu está a punto de demostrar por qué se ha diseñado como un estadio del siglo XXI. Para acoger el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, el coliseo blanco dejará por unas horas su versión más futbolera y se vestirá por completo de fútbol americano: desde el césped y las gradas hasta la ambientación, la logística y la experiencia del aficionado.

No es un simple “pintar líneas” sobre el campo del Real Madrid, sino una transformación profunda pensada al milímetro para cumplir con los exigentes estándares de la liga más potente del mundo.

Del rectángulo al “gridiron”

El campo del Bernabéu, habitual de 105x68 metros, debe adaptarse a las dimensiones específicas de la NFL, con sus 100 yardas de campo de juego más las dos end zones y la colocación de los postes de anotación. Para conseguirlo, entran en juego las gradas retráctiles de los fondos norte y sur: se recogen varias filas, se gana espacio hacia el interior y se crea el hueco necesario para dibujar las zonas de anotación y la estructura de los postes.

El Bernabéu se viste para la NFL / twitter

El resultado será un terreno de juego visualmente muy distinto al habitual, con las yardas marcadas, la palabra “NFL” y los nombres de los equipos presidiendo las end zones, dando la sensación de estar en un estadio estadounidense… pero en plena Castellana.

Banquillos gigantes y nuevas zonas técnicas

Las bandas también se reimaginan. En un partido de fútbol europeo, los banquillos son relativamente compactos; en la NFL, en cambio, el lateral del campo se llena de jugadores, entrenadores de posición, personal médico y toneladas de equipamiento. Para ello se reorganizan los pasillos, se amplían las zonas técnicas y se habilitan espacios específicos para las “sidelines” de cada franquicia.

Tua Tagovailoa, quarterback de Dolphins, estará en el Bernabéu / Doug Murray

Se instalarán estructuras temporales para los banquillos, carpas médicas y estaciones de análisis de vídeo, además de la zona de las cadenas y el “chain crew” que mide los primeros downs, elementos icónicos del fútbol americano que el público podrá ver muy cerca.

Vestuarios, prensa y accesos: el Bernabéu por dentro

La transformación continúa en el interior del estadio. Los vestuarios se adaptan a plantillas más numerosas y equipaciones mucho más voluminosas que en el fútbol, llenas de protecciones, cascos y hombreras. Se habilitan espacios extra para el staff y se ajustan los recorridos de entrada y salida al terreno de juego.

La zona de prensa también se refuerza: más posiciones de comentaristas internacionales, cabinas para las retransmisiones estadounidenses y áreas de trabajo para los equipos de producción que llevan la señal a medio mundo. El Bernabéu se convierte, por un día, en un gran plató global de la NFL.

Un césped que se cuida como oro

El césped es uno de los grandes tesoros del nuevo Bernabéu y, a la vez, el gran reto. El fútbol americano castiga mucho la superficie por la cantidad de contactos, bloqueos y caídas constantes. Para minimizar daños, el Real Madrid aprovecha su sistema de césped retráctil y el hipogeo: la tecnología permite proteger el terreno de juego, tratarlo de forma específica antes y después del partido y coordinar el calendario deportivo para que el tapete llegue en las mejores condiciones a los compromisos del equipo. El mensaje es claro: el estadio puede cambiar de deporte sin que el fútbol salga perjudicado.

Una experiencia NFL desde la calle

La metamorfosis no se queda en el césped. El entorno del estadio, su fachada y sus interiores se llenan de la iconografía de la NFL: banderas, escudos, cartelería temática y fan zones donde los aficionados pueden probar lanzamientos, hacer fotos con cascos gigantes, comprar merchandising oficial o aprender las reglas básicas del juego.

El bus de los Dolphins en Madrid / NFL

Dentro, se integran elementos de la liga en el tour del estadio y en las zonas de restauración, con un ambiente muy americano: música, animación y un estilo de evento más cercano a un espectáculo total que a un simple partido.