El asesino de Nueva York acusó a la NFL en su carta de despedida: "Me provocó ETC"

El autor del tiroteo mortal en la sede de la NFL, Shane Tamura, ha afirmado en su nota de despedida que la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, le había provocado una enfermedad neurodegenerativa . "El fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber litros de anticongelante", escribió supuestamente Tamura en su carta de suicidio, según informaciones recogidas por la CNN.

El hombre, de 27 años, entró armado al edificio y mató a cuatro personas, dejando a una en estado grave. Después de cometer los asesinatos, Shane acabó con su vida con un disparo que se autoinfligió. Su cuerpo lo encontraron sin vida en una de las plantas de la oficina.

Esta enfermedad, que aseguraba tener el tirador, ha sido un tema recurrente entre los jugadores de fútbol americano y los médicos deportivos. Una enfermedad que puede provocar daños cognitivos producidos por los fuertes impactos durante el juego, y como consecuencia puede desarrollar depresión, irritabilidad, ansiedad o pensamientos suicidas.

Tal y como recoge el medio 'L'Equipe', en su nota de suicido, Shane Tamura hacía alusión al exjugador de fútbol americano Terry Long, quien sufrió la misma enfermedad y acabó con su vida en 2005. "Por favor, estudien mi cerebro", añadía Shane Tamura. "Lo siento, lo siento por todo", escribía supuestamente el autor del crimen.

El tirador guardaba en su bolsillo trasero esta carta de tres páginas donde escribió lo que pensaba de la NFL. "No puedes competir en la NFL, te aplastarán". Shane era un ex jugador de fútbol americano de competición, cuyas oficinas corporativas están en el edificio que fue atacado.

El exjugador tenía un permiso para llevar armas en vigor de Nevada, que caducaba en 2027. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas le habría otorgado su permiso para portar armas de fuego ocultas debido a su trabajo como guardia de seguridad en un casino. Su vehículo, con matrícula de Nevada, fue hallado aparcado cerca del edificio donde irrumpió situado en el centro de Manhattan, lo que aún más confirmó su identidad. Según afirma la CNN, un comisionado de policía, durante una conferencia de prensa, reveló que el tirador tenía antecedentes psiquiátricos comprobados.