57,2 millones de dólares para Fernando Mendoza: firma con Las Vegas Raiders como número uno del 'draft'

El mariscal de campo ha quedado vinculado a la franquicia de Nevada por cuatro campañas, reservándose el equipo una opción unilateral para extender la relación contractual un quinto año. Las Vegas Raiders oficializaron la noticia mediante la difusión de una fotografía del jugador en el momento del acuerdo, acompañada de un comunicado oficial donde resaltaron el brillante desempeño de Mendoza en la Universidad de Indiana, a la que condujo hacia el campeonato nacional de la NCAA.

Un trofeo Heisman con sabor cubano

Los sobresalientes números firmados durante el último ejercicio le valieron la concesión del Trofeo Heisman, el galardón de mayor prestigio dentro del fútbol americano universitario. Con la consecución de esta distinción, el pasador norteamericano hizo historia al transformarse en el primer deportista de raíces cubanas que logra alzarse con el galardón.

Trabajo familiar para un desafío de máxima exigencia en la NFL

Nacido en Boston en el año 2003 pero criado en Miami, el deportista forma parte de la familia integrada por Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana afincada en el sur de Florida. Tal y como declaró el propio jugador, sus padres le transmitieron desde la infancia la "ética de trabajo cubana" como pilar fundamental para su desarrollo.

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De cara a su primer curso en la élite profesional, Mendoza afrontará la encomienda de reconducir el rumbo deportivo de un vestuario en crisis. La entidad de Las Vegas viene de firmar el peor registro de la competición con un balance de 3-14, empatado en la cola con tres franquicias más, y tan solo ha alcanzado la fase de 'playoffs' en una ocasión desde su mudanza a la capital del juego en 2020.