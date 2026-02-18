Los 49ers lideran el regreso de la NFL a México en 2026

Los San Francisco 49ers serán uno de los equipos protagonistas del regreso de la NFL a Ciudad de México en 2026, en un partido de temporada regular que se disputará en el Estadio Banorte y que estará presentado por Banorte. La liga encuadra el anuncio dentro de su calendario internacional más ambicioso, con nueve partidos fuera de Estados Unidos repartidos por cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

“Estamos encantados de volver a recibir a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México”, aseguró Arturo Olivé, director general de la NFL en México, destacando el compromiso de la competición con el país y el empuje de la afición local. También celebró la confirmación Al Guido, CEO de la franquicia: “Estamos emocionados de regresar a México y jugar ante una de las aficiones más apasionadas de la liga”. Los 49ers ya jugaron en CDMX en 2005 y 2022, dos citas que el club define como “inolvidables”, y esperan reencontrarse con la ‘Mexico Faithful’.

Por ahora, la NFL no ha confirmado rival ni fecha exacta, detalles que se conocerán cuando se publique el calendario completo de 2026, previsto para esta primavera. El retorno a México forma parte de un acuerdo plurianual para jugar también en 2027 y 2028, y se apoya en el historial de partidos de temporada regular celebrados en el país en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Además, los 49ers figuran entre los equipos con derechos de marketing en México dentro del Programa de Mercados Globales de la NFL, enfocado a expandir la marca y la base de aficionados fuera de Estados Unidos.