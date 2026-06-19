NFL, NBA, la Fórmula 1 o Pau Gasol impulsan un Sports Summit Madrid de récord con 19.800 visitas

Madrid volvió a convertirse durante dos días en uno de los grandes centros neurálgicos del deporte mundial. Sports Summit Madrid (SSM) cerró este jueves una segunda edición de récord tras reunir a 19.800 visitantes, más de 300 ponentes y 110 expositores en IFEMA, consolidando su crecimiento como uno de los principales foros internacionales de la industria deportiva.

El crecimiento del evento quedó reflejado tanto en las cifras como en la nómina de participantes. La cita, impulsada por MADCUP, reunió a algunas de las organizaciones más influyentes del sector, entre ellas NFL, NBA, Fórmula 1, Comité Paralímpico Español, Special Olympics, Consejo Superior de Deportes, LaLiga, EuroLeague Basketball, DAZN, Mediapro, Telefónica, AWS, VISA, Allianz, Decathlon, World Triathlon o Laureus Foundation, además de clubes, federaciones e instituciones procedentes de distintos países.

La inauguración contó con una amplia representación institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó mediante un mensaje grabado, mientras que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, estuvo presente en el acto de apertura. Junto a ellos intervinieron Miguel Ángel Benzal, CEO de Sports Summit Madrid; Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; Enrique Cerezo, presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la CEOE; y Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español.

A lo largo de las dos jornadas, el evento reunió a algunas de las figuras más reconocidas del deporte español e internacional. Pau Gasol, Jorge Garbajosa, Arantxa Sánchez Vicario, Vicente del Bosque, Fernando Belasteguín, Sandra Sánchez, Damián Quintero, Jennifer Pareja, Mario Mola, Raúl Entrerríos, Paula Leitón, Almudena Cid, Javier Sotomayor, Giba, Pablo Carreño, Iballa Ruano o Hecher Sosa participaron en diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros con los asistentes.

La Fórmula 1, la NFL y la NBA miran a Madrid

Uno de los ejes principales del congreso estuvo relacionado con el crecimiento de las grandes competiciones deportivas. La llegada de la Fórmula 1 a Madrid centró una de las conversaciones más seguidas, con la participación de Ellen Jones y Louise Young, representantes de la competición, junto a Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid. El debate analizó el impacto económico, turístico e internacional que tendrá el futuro Gran Premio madrileño.

La expansión de la NFL en España también tuvo un protagonismo destacado gracias a la participación de Rafa de los Santos, responsable de NFL España, mientras que la estrategia global de crecimiento de la NBA fue analizada por Héctor Argüelles y Bastien Lacheny. El objetivo común de ambas ligas quedó claro: seguir ampliando su presencia en mercados internacionales y aprovechar el crecimiento del interés por el deporte estadounidense en Europa.

El programa también profundizó en la evolución de otras competiciones y disciplinas. Frank Bohmann, de la Bundesliga de balonmano, Fernando Corral, de ASOBAL, y Etienne Capon, de la liga francesa, analizaron el crecimiento del balonmano europeo, mientras que representantes de Hexagon Cup abordaron la expansión internacional del pádel. También hubo espacio para el pickleball, el hockey y las artes marciales mixtas como ejemplos de disciplinas en plena expansión.

Panorámica de la bienvenida institucional en el Sports Summit de Madrid. / SPORTS SUMMIT MADRID

Tecnología, negocio y lucha contra la piratería

La transformación económica del deporte ocupó buena parte de los debates. Directivos de Legends Global, Oak View Group, Aramark o Global Football Holdings analizaron la monetización de estadios y recintos deportivos, la gestión de eventos y las nuevas oportunidades de negocio vinculadas al crecimiento de la industria. Entre los participantes figuraron nombres como Nuno Moura, Toni Ortega, Mario Rodríguez, Massimo Benassi, del Deportivo de La Coruña, o Eduardo García-Rangel, del Real Valladolid.

La tecnología también tuvo un papel protagonista. Las nuevas narrativas audiovisuales, el impacto de la inteligencia artificial y la evolución del consumo deportivo en la era del streaming centraron varias sesiones con representantes de DAZN, Mediapro y otras compañías del sector. Especial interés despertó el debate sobre la piratería audiovisual, que reunió a representantes de LaLiga, DAZN, Movistar+, la Policía Nacional y diferentes expertos para abordar una de las principales amenazas económicas del deporte profesional.

Otro de los asuntos abordados fue la relación entre deporte y patrocinio. Sophie Morris, de la European Sponsorship Association, compartió escenario con periodistas especializados y responsables de nuevas experiencias deportivas para analizar cómo conectar con las nuevas generaciones de aficionados en un ecosistema cada vez más digital.

De Pau Gasol a Vicente del Bosque

El evento también reservó espacio para la reflexión sobre el papel social del deporte. Pau Gasol, Jorge Garbajosa y Sandra Sánchez protagonizaron una conversación centrada en la educación en valores, mientras que otras mesas abordaron cuestiones relacionadas con la transición profesional de los deportistas, la salud mental, el bienestar o la preparación para la vida después de la competición.

En paralelo, representantes institucionales como José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; José Hidalgo, presidente de ADESP; Ion Vilcu, director de Miembros Afiliados de ONU Turismo; o Eva Castro, presidenta de UN Women España, participaron en distintos debates relacionados con la gobernanza, la igualdad, el turismo deportivo y las políticas públicas vinculadas al deporte.

La actividad fue mucho más allá de las conferencias. La zona SSM Arena se convirtió en uno de los espacios más concurridos del evento gracias a las numerosas activaciones deportivas organizadas durante las dos jornadas. Arantxa Sánchez Vicario protagonizó una exhibición y un encuentro con los medios en la pista de pickleball, mientras que Pablo Carreño participó en las actividades de pádel impulsadas por Hexagon Cup.

Javier Beirán volvió a ser uno de los protagonistas de la pista de baloncesto 3x3, mientras que Mario Mola participó en diversas acciones vinculadas al triatlón. Fernando Belasteguín visitó el stand de Argentina y Vicente del Bosque fue uno de los nombres más destacados de la segunda jornada. Uno de los momentos más simbólicos llegó con la demostración de bocha realizada por Juan Manuel Montilla, 'El Langui', junto al Comité Paralímpico Español, reivindicando el deporte como herramienta de inclusión e integración social.

Además, Sports Summit Madrid acogió las finales nacionales de STEM Racing Spain, uno de los proyectos avalados por la Fórmula 1, que dio a conocer a los cuatro equipos clasificados para la final mundial que se celebrará en Singapur. La pista de fútbol 3x3 impulsada por la RFEF, las experiencias inmersivas desarrolladas por NO.MAD y el encuentro internacional de embajadas completaron una programación que volvió a reflejar el carácter global, innovador y experiencial del evento.

Con estas cifras y con una participación que prácticamente duplicó la dimensión de su primera edición, Sports Summit Madrid refuerza su posición como uno de los grandes foros europeos de la industria deportiva, un lugar donde conviven competición, negocio, tecnología, inversión y nuevas tendencias para definir el futuro del deporte.