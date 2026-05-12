La NFL confirma el Madrid Game 2026: Bengals contra Falcons en el Bernabéu el 8 de noviembre

Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons se medirán en el 2026 NFL Madrid Game el próximo domingo 8 de noviembre, dentro de la semana 9 de la temporada regular. El estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, acogerá un partido que arrancará a las 15:30 horas en horario peninsular, confirmando así la apuesta de la liga por Madrid como sede fija del fútbol americano en Europa.

El encuentro se celebra gracias a la colaboración entre la NFL, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, dentro de un acuerdo plurianual que convierte a la capital española en sede exclusiva de la competición en nuestro país durante 2026 y 2027. La presidenta Isabel Díaz Ayuso destacó que "Madrid está preparada para todo", y el alcalde José Luis Martínez-Almeida subrayó que, más allá del impacto mediático del partido, Madrid también trabaja en el impulso del flag football entre los más jóvenes, una disciplina que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

Para las dos franquicias, viajar a España tiene un valor que va más allá del marcador. Elizabeth Blackburn, Directora de Estrategia de los Bengals, lo definió como "una oportunidad especial para mostrar la pasión, energía y unidad que definen a nuestra afición a nivel mundial". Por su parte, Greg Beadles, Presidente y CEO de los Falcons, fue aún más explícito: "Este partido representa una oportunidad única para conectar con los aficionados en España y para que los seguidores españoles conozcan nuestra ciudad de Atlanta en el escenario mundial", con la Copa Mundial de la FIFA 2026 también en el horizonte.

Rafa de los Santos, Director de NFL España, resumió bien el momento que vive la liga en el país: "España es un mercado con 11 millones de aficionados y queremos situar, una vez más, a Madrid como ciudad global de referencia en el deporte y el entretenimiento". Solo en 2025, el Bernabéu ya acogió el Washington Commanders-Miami Dolphins (13-16), y ahora repite como sede con dos equipos de alta visibilidad.

El partido se podrá seguir en España a través de DAZN, broadcaster oficial de la NFL en nuestro país. Para quienes quieran recibir información sobre entradas en cuanto esté disponible, pueden registrarse ya en nfl.com/Madrid.

El calendario completo de la temporada 2026 de la NFL se publicará el próximo viernes 15 de mayo a las 2:00h CET. Este será uno de los nueve partidos internacionales de la campaña, con sedes repartidas en cuatro continentes: Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Madrid, Múnich y Ciudad de México.