La NFL anuncia que llevará a México un partido de la temporada 2026

La NFL volverá a rugir en el Estadio Azteca. Roger Goodell, comisionado de la liga, confirmó este lunes que Ciudad de México albergará un partido de la temporada 2026, previsto para el mes de diciembre. “Regresamos a la Ciudad de México en diciembre y es algo fantástico para nuestros aficionados mexicanos”, celebró Goodell.

La capital mexicana no acoge un duelo de la NFL desde el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco 49ers aplastó 38-10 a los Arizona Cardinals. La intención de la liga era mantener una presencia constante, pero las obras de remodelación del Azteca con vistas al Mundial 2026 frenaron el regreso desde 2023.

“El Estadio Azteca ha sido renovado para el Mundial y ahora se abre la puerta para volver. Nuestra ambición es clara: tener un impacto cada vez mayor a nivel global”, explicó Goodell. No es casualidad: México es el país con más aficionados a la NFL fuera de Estados Unidos, con cerca de 40 millones de seguidores, un mercado estratégico para la liga.

Desde 2005, el Azteca ha sido sede de seis partidos de temporada regular, y este nuevo anuncio era algo largamente esperado. Así lo destacó Arturo Olivé, director general de NFL México: “Es un momento emocionante para la NFL en México y queremos seguir aprovechando este impulso en los próximos años”.

Goodell también dejó abierta la puerta a que San Francisco 49ers repita presencia en México en 2026. “Estamos muy agradecidos con los 49ers por su compromiso con los partidos internacionales. Aún no hay calendario, pero desde el primer día dijeron que estaban listos”, apuntó.

Además, la NFL confirmó que Madrid repetirá partido en el estadio Santiago Bernabéu por segundo año consecutivo. El ambicioso plan internacional incluye también encuentros en el Melbourne Cricket Ground (con Los Angeles Rams como uno de los equipos), el Maracaná de Río de Janeiro, el Allianz Arena de Múnich y tres partidos en Londres.

En total, serán nueve partidos fuera de Estados Unidos, la cifra más alta de la historia de la NFL. Y no se quedan ahí. “El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales, para que cada equipo juegue uno de temporada regular fuera del país cada año”, concluyó Goodell.