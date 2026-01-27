¿Qué necesita La Roja para pasar a cuartos como primera de grupo?

La selección española se centra tan solo en el próximo partido tal y como reiteró Jesús Velasco a SPORT antes del Europeo de fútbol sala y, una vez superadas la coanfitriona Eslovenia (1-4) y Bielorrusia (0-2), ahora el único objetivo es Bélgica este jueves (17.30 horas).

Con mucha solvencia atrás, un juego notable y algún 'pero' en la definición, España tiene prácticamente asegurada la clasificación para cuartos y tratará de sacar el billete como primera clasificada del Grupo C para medirse al segundo del D y esquivar teóricamente a Portugal.

La Roja lidera el Grupo con seis puntos, Bélgica y Eslovenia comparten la segunda plaza con tres y Bielorrusia cierra la clasificación con cero puntos en un escenario que implica que esté absolutamente todo abierto de cara al jueves con horario unificado.

Vayamos por partes. Las dos premisas más claras llegarían caso de victoria o empate de la selección española. En este caso, el equipo que dirige el extécnico azulgrana e interista Jesús Velasco pasaría como primera de grupo y habría cumplido su primer gran objetivo.

¿Y si gana Bélgica? Los españoles podrían perder por un gol y seguirían siendo primeros, pase lo que pase en el Eslovenia - Bielorrusia, un partido en principio con pronóstico balcánico en un Stozice Arena que podría llenarse con más de 10.000 espectadores.

Si los belgas ganan por dos o más goles, arrebatarían la primera posición a una España que seguiría estando clasificada (en este caso como segunda de grupo). El único condicionante que supondría la eliminación sería una derrota por seis o más goles y unida a un triunfo esloveno.

Tras el contratiempo que supuso la lesión de Dani Zurdo en los días previos al inicio del torneo (lo sustituyó el joven Novoa), el resto de jugadores se encuentran bien y no hay más contratiempos a día de hoy.

Noticias relacionadas

En cuanto a los tres azulgranas de la selección, Dídac jugó el primer partido contra Eslovenia y Antonio está liderando desde la parte trasera y marcó contra los balcánicos, mientras que Adolfo es clave por su capacidad de hacerlo casi todo bien.