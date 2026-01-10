Ndikumwenayo, a liderar a España en un Mundial sin Ingebrigtsen ni Battocletti

En la tarde del sábado (hora española) se disputará una nueva edición del Mundial de Cross al que España acude con 20 atletas (ocho seniors y 12 sub'20 con 10 hombres y 10 mujeres). Será en Tallahassee (capital de Florida) y las autoridades estadounidenses lo han estropeado al no conceder el visado a la mayoría de etíopes sub'20 ante el silencio cómplice de World Athletics.

Veloz como Usain Bolt para prohibir a los rusos disputar cualquier competición y tan de perfil con otros casos como el israelí, Sebastian Coe no dijo ni 'pío' cuando supo que el Gobierno de Donald Trump ensuciaría la gran cita del campo a través. Lo mismo que con el ingente dopaje keniano.

El Campeonato del Mundo estará marcado por las importantes ausencias, como el noruego Jakob Ingebrigtsen (tres veces campeón europeo) que volverá a saltarse esta competición en busca de recuperar la forma o la italiana Nadia Battocletti (dos veces oro europeo y plata olímpica y mundial en 10.000).

Jacob Kiplimo busca su tercer oro seguido / EFE

En categoría sénior masculina habrá un enorme nivel, con el defensor del título ugandés Jacob Kiplimo y el subcampeón hace dos años en Belgrado, el etíope Berihu Aregawi. Otros nombres importantes serán el etíope Mehary, los kenianos Ebenyo y Chesang, el canadiense Ahmed y el galo Jimmy Gressier, flamante campeón mundial de 10.000 metros y bronce en 5.000.

El cuarteto español lo encabeza el hispanoburundés Thierry Ndikumwenayo, reciente campeón europeo de campo a través en Lagoa (invididual y por equipos). Junto a él, estarán dos de sus acompañantes en el citado oro colectivo: Abdessamad Oukhelfen (sexto en tierras lusas) y Aarón de Las Heras (noveno). El cuarto es Jaime Migallón, quinto en el Europeo en categoría sub'23.

En mujeres no estarán las tres kenianas que coparon el podio en la última edición: la bicampeona mundial Beatrice Chebet, Rengerut ni Margaret Kipkemboi, al igual que la ya comentada bicampeona europea italiana Nadia Battocletti. Destacan la etíope Getachew, la keniana Ngetich y las británicas Phoebe Anderson y Megan Keith.

Ndikumwenayo y María Forero, dos grandes nombres propios españoles / EUROPEAN ATHLETICS

La gran noticia española es el debut en categoría senior de la campeona continental sub'23 y sub'20 (años atrás). La portentosa onubense María Forero estará acompañada por la exobstaculista Carolina Robles, Idaira Prieto (hija del mítico 'Taca') y Ángela Viciosa, hija del que fuese campeón europeo de 5.000, Isaac Viciosa.

España, que no presenta relevo mixto, estará representada en la prueba sub'20 por Kuma Barrios, Adrià Boyano, Teo de Frutos, Alejandro De La Viuda, Alejandro Ibáñez y un Xavi Cabanilles que parece llamado a grandes cotas en categoría masculina, y Sandra González, Claudia Gutiérrez, Mara Rolli, Amanda Román y las prometedoras gemelas Debris y Demeku Paniagua.

Horarios, sábado 10 de enero (hora española peninsular)

15:45 h: Relevo mixto (4x2 km).

16:20 h: Carrera sub'20 femenina (6 km).

16:55 h: Carrera sub'20 masculina (8 km).

17:35 h: Carrera sénior femenina (10 km).

18:20 h: Carrera sénior masculina (10 km).