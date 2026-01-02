Nayanesh Ayman se medirá a Laureano Staropoli en el combate estelar de 'WAR x Noche de Leyendas' en Badalona

El evento WAR x Noche de Leyendas, que se celebrará el próximo 14 de febrero en el Olímpic Arena de Badalona, tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Nayanesh Ayman y Laureano Staropoli, pactado bajo las reglas del boxeo sucio y por el cinturón wélter. La velada supondrá la unión, por primera vez en un mismo cartel, de las promotoras WAR MMA y Fight Lover, dos de los actores más relevantes del panorama nacional de deportes de contacto.

Nayanesh Ayman es uno de los nombres más reconocidos del Muay Thai español. El madrileño hizo historia al convertirse en el primer medallista español en unos Mundiales IFMA, logro conseguido en Bangkok, y ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva entre España y Tailandia. Nacido en la República Democrática del Congo y llegado a España con apenas once años, Ayman ha construido una trayectoria marcada por títulos nacionales e internacionales, superando tanto una compleja situación personal como una grave lesión de menisco que frenó temporalmente su progresión. El combate de Badalona llega tras dos derrotas consecutivas, una de ellas en su debut en la promotora ‘Dirty Boxing’, propiedad de la leyenda de la UFC Jon Jones.

Enfrente estará Laureano Staropoli, un rival de perfil contrastado dentro de las artes marciales mixtas. El argentino cuenta con experiencia en organizaciones de primer nivel como UFC y PFL, ha sido campeón de Europa y ha competido en numerosos países. Formado inicialmente en taekwondo, inició su carrera profesional en Brasil y ha peleado en escenarios de América, Europa y Asia, aportando una notable experiencia internacional al duelo principal de la noche.

IDRISSI Y USIETO, OTROS CONFIRMADOS

La cartelera incluirá además varios enfrentamientos destacados en diferentes disciplinas. En MMA, uno de los combates confirmados será el que mida a Ahmed El-Idrissi y ‘El Chapo’ Izquierdo en la división del peso gallo. El-Idrissi llegará a Badalona como actual campeón de WAR MMA, tras su reciente revancha ante Borja García, aunque en esta ocasión el cinturón no estará en juego al tratarse de un combate no titular.

Álex Usieto busca otro cinturón / NDL

En el apartado de K-1, Antonio Campoy y Leandro Almeida se verán las caras en la categoría de 145 libras, reforzando el peso del striking dentro de la programación. El Muay Thai también tendrá un papel protagonista con el regreso de Álex Usieto, “El Hombrecillo”, uno de los favoritos de la afición local, que se medirá a Enzo Pereira tras proclamarse campeón internacional del WBC el pasado mes de diciembre en el Cúbic de Viladecans, durante el primer Fight Night de Noche de Leyendas.

Otro de los nombres que podría estar presente en Badalona es el del ‘Boogeyman’ David Hervías. El propio peleador habló de esta posibilidad en una entrevista con ‘YesteMMA’. Aunque su participación aún está en negociación y no hay rival oficial, Hervías ha dejado claro su deseo de competir el 14 de febrero, después de no poder hacerlo en WAR 8 por falta de contrincantes. El español es uno de los mayores prospectos nacionales y, con un récord profesional de 2-0, podría dar el salto a una gran liga en este 2026.

La velada se completará con las finales del torneo ‘The Ultimate Warrior’, cerrando un evento que combinará distintos reglamentos y perfiles competitivos en una misma noche en Badalona. Todavía quedan más combates por anunciar.