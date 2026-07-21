La RFEN hace oficial los equipos de artística, saltos y high diving para el Europeo de París

La Real Federación Española de Natación ha hecho oficial este martes la convocatoria del equipo de natación artística, así como la de high diving y saltos que participará en el Europeo de París que disputará del 31 de julio al 5 de agosto.

El equipo de natación artística, que parte como uno de los grandes favoritos tras la brillante actuación en el pasado Mundial de Singapur, contará con un total de 13 nadadores encabezados por Iris Tió y capitaneados por Andrea Fuentes, que afronta su segunda gran competición al frente de la selección nacional.

La lista completa la conforman: Dennis González, Paula Ramírez e Iris Tió (CN Kallipolis), Marina García y Alisa Ozhogina (Sincro Sevilla), Mireia Hernández y Carla Lorenzo (Refrica Group Granollers), Lilou Lluís y Sara Saldaña (Sincro Retiro), Jordi Cáceres (Mallorca Sincro), Cristina Arámbula (Real Canoe NC), Txell Ferré (CN Sabadell) y Aurora Lázaro (Círculo Mercantil).

Convocatoria natación artística / RFEN

Seis convocados en saltos y high diving

Por otro lado, también la dirección de Saltos ha hecho también oficial equipo que se desplazará hasta la capital francesa para la competición de saltos y high diving, que contará con un total de seis convocados entre ambas disciplinas.

Convocatoria en saltos y high diving / RFEN

En el caso del high diving la participación española estará en manos de Carlos Gimeno, actual subcampeón del Mundo, que entrará en juego los días 7 y 8 de agosto en una competición que se celebrará en el río Sena.

En el caso de la competición de saltos son cinco los deportistas citados: Juan Pablo Cortés, Jorge Rodríguez, Valeria Antolino y Ana Carvajal (Real Canoe NC) y Max Liñan, del CN Barcelona. La competición en esta disciplina tendrá lugar entre el 31 de julio y el 6 de agosto en el Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris.