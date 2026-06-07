Rafa Cabanillas suma nueva victoria en Begur y está más cerca de llevarse otra Copa MARNATON eDreams

El pasado 6 de junio las imponentes aguas de la Costa Brava han acogido la 14ª edición de la MARNATON eDreams Begur by Zoggs, tercer evento del calendario de la Copa MARNATON eDreams 2026, el circuito de natación en aguas abiertas de referencia del país.

Más de 700 nadadores y nadadoras se han dado cita en la localidad ampurdanesa de Begur para completar las distancias de 7 km, 3 km y 1,5 km, todas ellas con llegada en la playa de Sa Riera. Además, con el objetivo de seguir popularizando las aguas abiertas, durante la jornada también se han celebrado las pruebas de la MARNATON Kids by SPORT, con distancias de 400 m, 200 m, 100 m y 50 m para nadadores de entre 5 y 13 años.

David Campà, director de MARNATON, ha asegurado que “la jornada nos ha regalado finalmenteuna meteorología ideal para nadar en aguas abiertas. Y con los más de 50 kayaks y 15 embarcaciones que conformaban el dispositivo de seguridad en el mar, los participantes han podido disfrutar al máximo de la pruebasin tener que preocuparse de nada más que de nadar”. El responsable de la organización ha añadidoque “el de Begur es sin duda nuestro evento más salvaje a nivel de paisajes, ya que los participantes pueden vivir la Costa Brava en su estado más puro”.

La nota solidaria de la jornada la han puesto Hugo Font y Héctor Botí, dos nadadores invidentes de la Fundación ONCE, que han completado por segundo año consecutivolas pruebas de 1,5 km y 3km respectivamente, acompañados de sus guías. “La gente nos dice que somos valientes por lanzarnos al mar”, ha explicado Hugo. “Pero para nosotros, salir solos a la calle ya es una carrera de obstáculos. Cada día es un reto. Nadar una travesía de MARNATON es, al final, uno más de esos retos, pero en positivo: nos permite sentirnos libres”, han añadido.

Resultados

En lo puramente competitivo, en la distancia de 7 km con salida desde Aiguablava, Rafa Cabanillas ha vuelto a ganar (1:23:21). Con esta, el nadador de Zoggs y entrenador del CE MARNATON, ya suma tres victorias seguidas en la Copa MARNATON eDreams 2026, colocándose a tan solo una victoria más de asegurar por completo el campeonato. Por su parte, Sylvain Gleizes ha quedado segundo (1:30:04) y Felix Parrilla tercero (1:30:10). En categoría femenina Ona de Miguel también ha sumado su tercera victoria (1:33:29), seguida de Ariadna Bonet (1:38:07) y Mireia Gómez, madre de Onade Miguel (1:38:37).

La de 3 km, que salía desde Sa Tuna, ha sido la prueba más popular, con casi 300 nadadores inscritos. En esta distancia, se han impuesto Mario Guillén (0:45:13), seguido de Cam Augé (0:46:21) y Guillermo Boerio(0:47:35). En categoría femenina Arlet Díaz ha quedado primera (0:54:51), Eva Elvira segunda (0:57:14) y Laurence Ferrer tercera (0:57:34).

Finalmente, con salida desde la Playa de Pals y con prácticamente 200 inscritos, en los 1.500 metros han conseguido la victoria Daniel Ortiz (0:19:29), Jan Porras(0:20:40) y Vicenç Costa (0:21:35). En categoría femenina Olga Descalzi ha sido la primera (0:21:32), Ona Llenas segunda (0:21:56) y Nerea Shánchez tercera (0:23:16).

El calendario

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