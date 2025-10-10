NATACIÓN
La Radikal ocean52 reúne a más de 2.000 nadadores en su edición más internacional
Más de 2.000 nadadores de 42 países participarán en la Radikal ocean52 2025 en la Costa Brava
Calella de Palafrugell (Girona) acoge el 11 y 12 de octubre la 16ª edición de la Radikal ocean52, una de las travesías de aguas abiertas más emblemáticas del Mediterráneo. El evento reunirá a más de 2.000 participantes de 42 nacionalidades, con un crecimiento del 30% en la presencia internacional respecto al año pasado.
Entre los nadadores destacan figuras del panorama nacional como Sergio de Celis, Claudia Giralt, Ferran Julià y Álex Castejón, que compartirán espacio con centenares de aficionados y deportistas amateurs.
La Radikal ocean52 mantiene su apuesta por la sostenibilidad con una acción de limpieza marina en la zona de competición, desarrollada con la tecnología de ONA Safe & Clean, especializada en embarcaciones para la recuperación del ecosistema acuático. La iniciativa se financia gracias a las donaciones de los propios participantes y se repetirá en futuras ediciones.
El evento, que nació hace 17 años como un reto entre amigos, se ha consolidado como una cita internacional que combina deporte, comunidad y respeto por el mar. Las pruebas principales, entre Calella de Palafrugell y Llafranc, incluyen tres distancias (2, 3,5 y 7 km), además de actividades familiares como la Radikal Kids, los Radikal Relays (4x600), la Last Radikal Standing y un completo village con talleres y conferencias.
Las travesías de 7 y 2 kilómetros partirán de la playa del Port Bo (Calella) y finalizarán en Llafranc. La de 3,5 kilómetros unirá las Islas Formigues con la costa. Todas las pruebas contarán con retransmisión en directo por La Xarxa y YouTube, con comentaristas como Jessica Vall, Guillem Pujol y Xavi Torres.
La organización garantiza una amplia cobertura de seguridad con 35 embarcaciones, 40 kayaks, 12 socorristas, motos acuáticas, ambulancias y un equipo de Radikal Angels Swimmers, nadadores experimentados que acompañan a los participantes que lo necesiten.
La travesía está organizada por Radikal Swim con el apoyo de ocean52, que destina el 52% de sus beneficios a la protección del océano. Entre sus patrocinadores principales figuran Quadis Autolica, Sailfish, Evowall Technology, Holaluz, Embotits Subirats, Aparthotel Arrels de Palafrugell, Quadis Smart y Silence, además de instituciones como la Federación Catalana de Natación, la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Palafrugell.
Con más de 17.500 participantes acumulados en sus quince ediciones, la Radikal ocean52 se ha convertido en un referente nacional e internacional del open water swimming, un deporte en pleno auge en España.
