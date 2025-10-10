La Radikal ocean52 reúne a más de 2.000 nadadores en su edición más internacional

Calella de Palafrugell (Girona) acoge el 11 y 12 de octubre la 16ª edición de la Radikal ocean52, una de las travesías de aguas abiertas más emblemáticas del Mediterráneo. El evento reunirá a más de 2.000 participantes de 42 nacionalidades, con un crecimiento del 30% en la presencia internacional respecto al año pasado.

Entre los nadadores destacan figuras del panorama nacional como Sergio de Celis, Claudia Giralt, Ferran Julià y Álex Castejón, que compartirán espacio con centenares de aficionados y deportistas amateurs.

La Radikal ocean52 mantiene su apuesta por la sostenibilidad con una acción de limpieza marina en la zona de competición, desarrollada con la tecnología de ONA Safe & Clean, especializada en embarcaciones para la recuperación del ecosistema acuático. La iniciativa se financia gracias a las donaciones de los propios participantes y se repetirá en futuras ediciones.

El evento, que nació hace 17 años como un reto entre amigos, se ha consolidado como una cita internacional que combina deporte, comunidad y respeto por el mar. Las pruebas principales, entre Calella de Palafrugell y Llafranc, incluyen tres distancias (2, 3,5 y 7 km), además de actividades familiares como la Radikal Kids, los Radikal Relays (4x600), la Last Radikal Standing y un completo village con talleres y conferencias.

Las travesías de 7 y 2 kilómetros partirán de la playa del Port Bo (Calella) y finalizarán en Llafranc. La de 3,5 kilómetros unirá las Islas Formigues con la costa. Todas las pruebas contarán con retransmisión en directo por La Xarxa y YouTube, con comentaristas como Jessica Vall, Guillem Pujol y Xavi Torres.

La organización garantiza una amplia cobertura de seguridad con 35 embarcaciones, 40 kayaks, 12 socorristas, motos acuáticas, ambulancias y un equipo de Radikal Angels Swimmers, nadadores experimentados que acompañan a los participantes que lo necesiten.

La travesía está organizada por Radikal Swim con el apoyo de ocean52, que destina el 52% de sus beneficios a la protección del océano. Entre sus patrocinadores principales figuran Quadis Autolica, Sailfish, Evowall Technology, Holaluz, Embotits Subirats, Aparthotel Arrels de Palafrugell, Quadis Smart y Silence, además de instituciones como la Federación Catalana de Natación, la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Palafrugell.

Con más de 17.500 participantes acumulados en sus quince ediciones, la Radikal ocean52 se ha convertido en un referente nacional e internacional del open water swimming, un deporte en pleno auge en España.