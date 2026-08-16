NATACIÓN
Programa del Europeo de Natación 2026 de hoy 16 de agosto: españoles, horarios, TV y dónde ver en directo
Consulta toda la programación de hoy del Europeo de natación y consulta qué pruebas y nadadores compiten con Hugo González, Luca Hoek, Diego Mira...
El Campeonato de Europa de Natación 2026 llega este domingo 16 de agosto a su séptima y última jornada de competición en las piscinas del Centro Acuático Olímpico de París, con varias opciones españolas de medalla en la sesión final del campeonato.
La participación española arrancará por la mañana con María de Valdés y Paula Otero en las series de los 400 metros libre femeninos, a partir de las 09:30 horas. Después llegará el turno de Carlos Garach en los 400 libre masculinos y de España en los relevos 4x100 estilos femenino y masculino.
La sesión de tarde contará con tres españoles ya clasificados para sus respectivas finales. María Ramos disputará los 50 metros braza, Hugo González los 200 metros estilos y Laura Cabanes los 200 metros mariposa. Hugo llega además con el mejor tiempo después de establecer un nuevo récord de los Campeonatos en semifinales.
La presencia española podría ampliarse con las finales de los 400 metros libre femenino y masculino y los dos relevos 4x100 estilos, siempre que los representantes españoles consigan superar las series de la mañana.
Horarios y pruebas del domingo 16 de agosto en el Europeo de natación 2026
Sesión de mañana
- 09:30 horas: 400 metros libre femenino - Series (María de Valdés y Paula Otero)
- 09:55 horas: 400 metros libre masculino - Series (Carlos Garach)
- 10:36 horas: 4x100 metros estilos femenino - Series (España)
- 10:49 horas: 4x100 metros estilos masculino - Series (España)
- 11:08 horas: 50 metros libre masculino Para - Series
- 11:15 horas: 100 metros libre femenino Para - Series
Sesión de tarde
- 18:30 horas: 50 metros libre masculino - Final
- 18:35 horas: 50 metros braza femenino - Final (María Ramos)
- 18:40 horas: 200 metros estilos masculino - Final (Hugo González)
- 18:47 horas: 200 metros mariposa femenino - Final (Laura Cabanes)
- 19:06 horas: 100 metros espalda masculino - Final
- 19:12 horas: 400 metros libre femenino - Final (María de Valdés y Paula Otero, si se clasifican)
- 19:21 horas: 400 metros libre masculino - Final (Carlos Garach, si se clasifica)
- 19:30 horas: 50 metros libre masculino Para - Final
- 19:39 horas: 100 metros libre femenino Para - Final
- 20:02 horas: 4x100 metros estilos femenino - Final (España, si se clasifica)
- 20:11 horas: 4x100 metros estilos masculino - Final (España, si se clasifica)
Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV
En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. La sesión matinal del jueves estará disponible en RTVE Play desde las 09:25 horas, mientras que la retransmisión de la sesión vespertina está programada desde las 18:25 horas.
La competición también forma parte de la cobertura deportiva de Teledeporte y RTVE Play, donde se puede seguir la evolución de las principales pruebas del campeonato.
Desde SPORT, te contamos todas las novedades del Europeo de natación de París con especial atención al desempeño de los deportistas españoles, los resultados y las declaraciones de los protagonistas.
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