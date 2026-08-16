Programa del Europeo de Natación 2026 de hoy 16 de agosto: españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Natación 2026 llega este domingo 16 de agosto a su séptima y última jornada de competición en las piscinas del Centro Acuático Olímpico de París, con varias opciones españolas de medalla en la sesión final del campeonato.

La participación española arrancará por la mañana con María de Valdés y Paula Otero en las series de los 400 metros libre femeninos, a partir de las 09:30 horas. Después llegará el turno de Carlos Garach en los 400 libre masculinos y de España en los relevos 4x100 estilos femenino y masculino.

Hugo González en el Europeo de París / Agencias

La sesión de tarde contará con tres españoles ya clasificados para sus respectivas finales. María Ramos disputará los 50 metros braza, Hugo González los 200 metros estilos y Laura Cabanes los 200 metros mariposa. Hugo llega además con el mejor tiempo después de establecer un nuevo récord de los Campeonatos en semifinales.

La presencia española podría ampliarse con las finales de los 400 metros libre femenino y masculino y los dos relevos 4x100 estilos, siempre que los representantes españoles consigan superar las series de la mañana.

Horarios y pruebas del domingo 16 de agosto en el Europeo de natación 2026

Sesión de mañana 09:30 horas: 400 metros libre femenino - Series ( María de Valdés y Paula Otero )

400 metros libre femenino - Series ( ) 09:55 horas: 400 metros libre masculino - Series ( Carlos Garach )

400 metros libre masculino - Series ( ) 10:36 horas: 4x100 metros estilos femenino - Series ( España )

4x100 metros estilos femenino - Series ( ) 10:49 horas: 4x100 metros estilos masculino - Series ( España )

4x100 metros estilos masculino - Series ( ) 11:08 horas: 50 metros libre masculino Para - Series

50 metros libre masculino Para - Series 11:15 horas: 100 metros libre femenino Para - Series Sesión de tarde 18:30 horas: 50 metros libre masculino - Final

50 metros libre masculino - 18:35 horas: 50 metros braza femenino - Final ( María Ramos )

50 metros braza femenino - ( ) 18:40 horas: 200 metros estilos masculino - Final ( Hugo González )

200 metros estilos masculino - ( ) 18:47 horas: 200 metros mariposa femenino - Final ( Laura Cabanes )

200 metros mariposa femenino - ( ) 19:06 horas: 100 metros espalda masculino - Final

100 metros espalda masculino - 19:12 horas: 400 metros libre femenino - Final ( María de Valdés y Paula Otero, si se clasifican )

400 metros libre femenino - ( ) 19:21 horas: 400 metros libre masculino - Final ( Carlos Garach, si se clasifica )

400 metros libre masculino - ( ) 19:30 horas: 50 metros libre masculino Para - Final

50 metros libre masculino Para - 19:39 horas: 100 metros libre femenino Para - Final

100 metros libre femenino Para - 20:02 horas: 4x100 metros estilos femenino - Final ( España, si se clasifica )

4x100 metros estilos femenino - ( ) 20:11 horas: 4x100 metros estilos masculino - Final ( España, si se clasifica )

4x100 metros estilos masculino - ( )

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. La sesión matinal del jueves estará disponible en RTVE Play desde las 09:25 horas, mientras que la retransmisión de la sesión vespertina está programada desde las 18:25 horas.

La competición también forma parte de la cobertura deportiva de Teledeporte y RTVE Play, donde se puede seguir la evolución de las principales pruebas del campeonato.

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