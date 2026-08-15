Programa del Europeo de Natación 2026 de hoy 15 de agosto: españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Natación 2026 alcanza este sábado 15 de agosto su sexta jornada de competición en las piscinas del Centro Acuático Olímpico de París, con una sesión de tarde cargada de presencia española y hasta cuatro opciones de medalla.

La participación española arrancará a las 18:30 horas con Arbidel González en la final de los 200 metros mariposa masculinos. Poco después, a las 18:47 horas, Alba Vázquez disputará la final de los 200 metros estilos femeninos tras conseguir el segundo mejor tiempo de las semifinales.

Arbidel firmó pase a la final / Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto

La tarde contará además con María Ramos en las semifinales de 50 braza, Laura Cabanes en los 200 mariposa y Hugo González y Nil Cadevall en los 200 estilos. Irene Ciércoles disputará a las 20:12 horas la final de los 100 espalda femeninos.

La presencia española continuará con Iván Martínez Sota en las semifinales de los 100 espalda y terminará a las 20:47 horas con la final del 4x200 metros libre mixto, después de que España consiguiera esta mañana el octavo y último puesto de clasificación.

Horarios y pruebas del sábado 15 de agosto en el Europeo de natación 2026

Sesión de tarde 18:30 horas: 200 metros mariposa masculino - Final (Arbidel González)

18:37 horas: 50 metros libre femenino - Final

50 metros libre femenino - 18:42 horas: 50 metros braza masculino - Final

50 metros braza masculino - 18:47 horas: 200 metros estilos femenino - Final (Alba Vázquez)

18:54 horas: 50 metros libre masculino - Semifinales

50 metros libre masculino - Semifinales 19:01 horas: 50 metros braza femenino - Semifinales ( María Ramos )

50 metros braza femenino - Semifinales ( ) 19:20 horas: 1.500 metros libre masculino - Final

19:52 horas: 200 metros mariposa femenino - Semifinales ( Laura Cabanes )

200 metros mariposa femenino - Semifinales ( ) 20:02 horas: 200 metros estilos masculino - Semifinales ( Hugo González y Nil Cadevall )

200 metros estilos masculino - Semifinales ( ) 20:12 horas: 100 metros espalda femenino - Final (Irene Ciércoles)

20:18 horas: 100 metros espalda masculino - Semifinales ( Iván Martínez Sota )

100 metros espalda masculino - Semifinales ( ) 20:27 horas: 50 metros libre femenino Para - Final

50 metros libre femenino Para - 20:36 horas: 100 metros libre masculino Para - Final

100 metros libre masculino Para - 20:47 horas: 4x200 metros libre mixto - Final (España)

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. La sesión matinal del jueves estará disponible en RTVE Play desde las 09:25 horas, mientras que la retransmisión de la sesión vespertina está programada desde las 18:25 horas.

La competición también forma parte de la cobertura deportiva de Teledeporte y RTVE Play, donde se puede seguir la evolución de las principales pruebas del campeonato.

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