Programa del Europeo de Natación 2026 de hoy 13 de agosto: españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Natación 2026 alcanza este jueves 13 de agosto su cuarta jornada de competición en las piscinas del Centro Acuático Olímpico de París, con una nueva sesión cargada de presencia española y varias opciones de alcanzar las finales en uno de los días centrales del programa de natación en línea.

La participación española arrancará por la mañana con Miguel Pérez Godoy en las series de los 200 metros libre masculinos, a partir de las 09:30 horas. Después llegará el turno de Laura Cabanes en los 100 metros mariposa y uno de los grandes focos de la sesión estará en los 50 metros espalda, con Hugo González, Iván Martínez Sota y Adrián Santos Martín en busca de un puesto en las semifinales.

Hugo González en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

La mañana contará además con el 4x100 metros libre masculino, con España en busca de una plaza en la final, y con una importante representación en los 1.500 metros libre femeninos con Ángela Martínez, María de Valdés y Paula Otero en liza para acceder a la final del viernes.

La sesión de tarde volverá con Irene Ciércoles que podría disputar a las 18:36 horas la final de los 50 metros espalda si supera las semifinales. Ainhoa Campabadal aspira a estar en la final de los 200 metros libre. También podrían volver a competir por la tarde los nadadores que superen las eliminatorias matinales del jueves: Miguel Pérez Godoy en los 200 libre, Laura Cabanes en los 100 mariposa y Hugo González, Iván Martínez Sota y Adrián Santos en los 50 espalda..

Horarios y pruebas del jueves 13 de agosto en el Europeo de natación 2026

Sesión de mañana 09:30 horas: 200 metros libre masculino - Series ( Miguel Pérez Godoy )

200 metros libre masculino - Series ( ) 10:04 horas: 100 metros mariposa femenino - Series ( Laura Cabanes )

100 metros mariposa femenino - Series ( ) 10:19 horas: 50 metros espalda masculino - Series ( Hugo González, Iván Martínez Sota y Adrián Santos Martín )

50 metros espalda masculino - Series ( ) 10:40 horas: 200 metros braza femenino - Series

200 metros braza femenino - Series 10:54 horas: 4x100 metros libre masculino - Series ( España )

4x100 metros libre masculino - Series ( ) 11:07 horas: 1.500 metros libre femenino - Series (Ángela Martínez, María de Valdés y Paula Otero) Sesión de tarde 18:30 horas: 100 metros mariposa masculino - Final

100 metros mariposa masculino - 18:36 horas: 50 metros espalda femenino - Final ( Irene Ciércoles, si se clasifica en las semifinales del miércoles )

50 metros espalda femenino - ( ) 18:41 horas: 200 metros libre masculino - Semifinales ( Miguel Pérez Godoy, si se clasifica )

200 metros libre masculino - Semifinales ( ) 18:51 horas: 100 metros mariposa femenino - Semifinales ( Laura Cabanes, si se clasifica )

100 metros mariposa femenino - Semifinales ( ) 19:00 horas: 50 metros espalda masculino - Semifinales ( Hugo González, Iván Martínez Sota y/o Adrián Santos Martín, si se clasifican )

50 metros espalda masculino - Semifinales ( ) 19:07 horas: 200 metros braza femenino - Semifinales

200 metros braza femenino - Semifinales 19:29 horas: 200 metros braza masculino - Final

200 metros braza masculino - 19:36 horas: 200 metros libre femenino - Final ( Ainhoa Campabadal, si se clasifica en las semifinales del miércoles )

200 metros libre femenino - ( ) 19:43 horas: 4x100 metros libre masculino - Final (España, si se clasifica)

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. La sesión matinal del jueves estará disponible en RTVE Play desde las 09:25 horas, mientras que la retransmisión de la sesión vespertina está programada desde las 18:25 horas.

La competición también forma parte de la cobertura deportiva de Teledeporte y RTVE Play, donde se puede seguir la evolución de las principales pruebas del campeonato.

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Desde SPORT, te contamos todas las novedades del Europeo de natación de París con especial atención al desempeño de los deportistas españoles, los resultados y las declaraciones de los protagonistas.