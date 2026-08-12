Programa del Europeo de Natación 2026 de hoy 12 de agosto: españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Natación 2026 afronta su fase más decisiva. Después de dos jornadas de máxima emoción en las piscinas del Centro Acuático Olímpico, este miércoles 12 de agosto volverán a a disputarse pruebas con opciones a medalla y con muchos españoles en liza en París.

La mañana en las piscinas del Centro Acuático Olímpico será el momento para que se disputen las series que permitirán clasificar a las rondas posteriores. La acción más importante, sin embargo, llegará por la tarde con la posibilidad de medalla para España para estrenar el medallero en la natación en línea.

Carlos Garach, durante una prueba / AP

La natación toma el relevo dentro de unos Europeos de deportes acuáticos que comenzaron el pasado 31 de julio con disciplinas como la natación artística, los saltos y posteriormente las aguas abiertas. Ahora llega el turno de algunas de las grandes estrellas de la piscina europea, uno de los momentos más esperados de todo el certamen.

España afronta la cita con una selección de 28 nadadores y con Hugo González como principal referencia. Junto a él estarán, entre otros, Luca Hoek, María Daza, Irene Ciércoles, Estella Tonrath, Alba Vázquez, Laura Cabanes o Ainhoa Campabadal. A nivel internacional, el campeonato también reunirá a figuras internacionales como Léon Marchand, David Popovici, Thomas Ceccon, Marrit Steenbergen o Sarah Sjöström, en una semana que concentrará eliminatorias por las mañanas y las principales semifinales y finales en las sesiones de tarde.

Horarios y pruebas hoy del Europeo de natación 2026

Sesión de mañana 09:30 horas: 200 metros libre femenino - Series ( Ainhoa Campabadal y María Daza )

200 metros libre femenino - Series ( ) 09:54 horas: 100 metros mariposa masculino - Series ( Isak Fernández )

100 metros mariposa masculino - Series ( ) 10:14 horas: 50 metros espalda femenino - Series ( Irene Ciércoles )

50 metros espalda femenino - Series ( ) 10:27 horas: 200 metros braza masculino - Series ( Nil Cadevall )

200 metros braza masculino - Series ( ) 10:49 horas: 400 metros estilos femenino - Series ( Alba Vázquez )

400 metros estilos femenino - Series ( ) 11:03 horas: 4x100 metros libre femenino - Series (España) Sesión de tarde 18:30 horas: 200 metros libre femenino - Semifinales ( Ainhoa Campabadal y María Daza, si se clasifican )

200 metros libre femenino - Semifinales ( ) 18:40 horas: 200 metros espalda masculino - Final ( Hugo González, si se clasifica esta tarde )

200 metros espalda masculino - ( ) 18:47 horas: 50 metros mariposa femenino - Final

50 metros mariposa femenino - 18:52 horas: 100 metros libre masculino - Final ( Luca Hoek, si se clasifica esta tarde )

100 metros libre masculino - ( ) 18:58 horas: 100 metros braza femenino - Final

100 metros braza femenino - 19:04 horas: 200 metros braza masculino - Semifinales ( Nil Cadevall, si se clasifica )

200 metros braza masculino - Semifinales ( ) 19:26 horas: 50 metros espalda femenino - Semifinales ( Irene Ciércoles, si se clasifica )

50 metros espalda femenino - Semifinales ( ) 19:33 horas: 100 metros mariposa masculino - Semifinales ( Isak Fernández, si se clasifica )

100 metros mariposa masculino - Semifinales ( ) 19:54 horas: 400 metros estilos femenino - Final ( Alba Vázquez, si se clasifica )

400 metros estilos femenino - ( ) 20:03 horas: 800 metros libre masculino - Final (Carlos Garach)

800 metros libre masculino - 20:16 horas: 4x100 metros libre femenino - Final (España, si se clasifica)

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. A través de Teledeporte y RTVE Play se podrán ver en directo las retransmisiones tanto de la sesión matinal como de la vespertina.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todas las novedades del Europeo de natación de París con especial atención al desempeño de los deportistas españoles.