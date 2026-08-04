Polémica en París: Rusia, señalada por 'copiar' una idea de España en el Europeo

España está teniendo una participación brillante en los Campeonatos de Europa de Natación Artística que se están celebrando en París. El equipo español de natación artística, dirigido por Andrea Fuentes, cuenta ya con seis medallas, pero ha sido la plata conseguida en la rutina libre por equipos la que ha causado un absoluto revuelo.

Ayer, el combinado español era uno de los claros favoritos para bañarse en oro por delante de otras selecciones. Lo que no se esperaba era que Rusia, que participa en la competición como país neutral, se llevara el oro gracias a una rutina con un estilo muy a la española.

Las rusas obtuvieron 285,0346 puntos, desplazando a España del primer puesto, con una puntuación de 282,3541 puntos, dejando una diferencia de tan solo 2,68 puntos.

Y sí, desde que Rusia volvió a la competición, se sabía que la que ha sido la gran potencia por excelencia de la natación artística regresaba con la intención de recuperar el tiempo perdido. Es cierto que en el deporte hay cabida para inspirarse en los mejores para elevar el nivel, pero eso no es lo mismo que copiar una idea.

En menos de un día cambiaron su rutina incorporando el mismo elemento ganador

El problema, explicado por el propio equipo español, surge porque en las preliminares España presentó un movimiento innovador dentro de un híbrido, que aumentaba considerablemente la dificultad de su rutina y que, si conseguían ejecutarlo a la perfección, podía darles el oro.

La sorpresa para todos llegó cuando, de forma inesperada, en la final el equipo ruso repitió prácticamente el mismo movimiento, lo incorporó a su ejercicio, aumentó su puntuación de dificultad y logró superar a España, consiguiendo así la medalla de oro.

Esto generó un gran enfado en el equipo español, formado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña.

"Espionaje y copia deliberada"

La selección española considera que hubo "espionaje" y una copia deliberada de su idea original. Italia consiguió la medalla de bronce. Concretamente, una de las nadadoras españolas quiso explicar en sus redes sociales su opinión tras lo sucedido.

Parece hasta una paradoja que haya sido Alisa Ozhogina, nadadora española de origen ruso-español, quien publicara el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram sin ningún tipo de reparo:

"No suelo intervenir en estos conflictos, pero hoy me voy a mojar, vaya que si me voy a mojar. Como medio rusa y medio española, siempre he apoyado a ambos países. He sido una de las pocas personas que se ha alegrado de su vuelta a la competición, porque esas niñas no tienen la culpa de lo que está ocurriendo con su gobierno."

"Siempre las he admirado, he celebrado sus éxitos, las he animado internamente y las he apoyado todo lo que he podido. Sentía honor y orgullo de decir que una parte de mí es rusa. Hoy no tengo palabras… Me encantaría preguntarles qué ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión. ¿De verdad tanto vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que está debajo de ti? ¿Ese es el camino? ¿Robar una idea? Oye, que nosotras estamos orgullosas porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado."

"Pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta de que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", concluyó Alisa en su comunicado, lanzando una reflexión directamente hacia las nadadoras rusas.

Andrea Fuentes tampoco entiende nada

No solo ha sido la nadadora quien se ha pronunciado al respecto, sino que la propia Andrea Fuentes y nadadores del equipo, como Denís González, también han compartido análisis y opiniones en los que señalan a Rusia por unas prácticas que consideran poco deportivas.

En la natación artística, la originalidad y la dificultad de los movimientos, especialmente los acrobáticos o innovadores, son elementos clave para la puntuación. Por ello, el equipo español y muchos aficionados consideran que lo ocurrido supone una falta de juego limpio.

Nuestras eternas campeonas

Aunque en el deporte de alto nivel es habitual estudiar y adaptar elementos de los rivales, en este caso el problema, según la delegación española, es que se trató de una copia casi literal y deliberada de una innovación propia.

No solo perdieron el oro, sino que se quedaron con la sensación de que les quitaron una idea en la que habían trabajado para sorprender. Aun así, una medalla de plata en un Campeonato de Europa no está al alcance de cualquiera, y para todos seguirán siendo las eternas campeonas.