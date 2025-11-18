La nueva vida de la nadadora Gemma Mengual tras su retirada: "Estoy muy entretenida"

Gemma Mengual (Barcelona, 1977) siempre ha considerado la piscina como una extensión de su estilo de vida. Ya fuese como profesional o ahora como entrenadora; la nadadora catalana, histórica por sus éxitos en el mundo de la sincronizada, no se ha despegado del agua como medio para expresar su forma de ser. La medallista olímpica, que este lunes ha sido presentada como embajadora de Renolit Alkorplan, fabricante de membranas flexibles de PVC para la impermeabilización y estética del vaso de la piscina, ha atendido a SPORT para repasar sus nuevos proyectos y su valoración sobre la actualidad de la natación artística española.

Pregunta: ¿Cómo afrontas tu nueva etapa como embajadora en Renovir?

Respuesta: Pues muy bien, porque al final un deportista se retira, ¿no? Pero siempre se vincula con cosas que forman parte un poco de su entorno o de su profesión. Y es verdad que con piscinas es algo bastante obvio. Pero justamente Renolit ha sido como cuando una pareja se conoce y se enamora. Y nada, empezó la relación, me puso en contacto y ha sido como muy bonito. Porque me gusta mucho el concepto, me gusta mucho formar parte de una empresa tan puntera. Es una empresa muy importante, somos los mejores haciendo esto. Y estoy súper orgullosa.

Profesionalmente, ¿cómo estás encarando esta etapa de tu vida?

Hago muchas cosas. La verdad es que estoy bastante entretenida entre los entrenamientos con el equipo nacional, la empresa, el restaurante, mis colaboraciones y cosas que siempre van un poco ligadas con lo que a mí me gusta y me apasiona. Estoy muy bien, muy feliz.

Entiendo que es un mundo muy diferente del que viste cuando empezaste...

Sí, es diferente. Al final, es distinto a cuando era solo deportista. Mi vida era eso: entrenar todo el día, todo era lo mismo. Sí que es verdad que en mi última etapa, como tenía mis compromisos y tal, iba haciendo muchas cosas diferentes, pero mi prioridad era la que era: la competición. Y ahora que me he retirado, claro, mi vida ha cambiado totalmente. No tengo una disciplina. Antes todo era disciplina; ahora cada semana para mí es una aventura nueva. No tengo una rutina establecida. Intento buscarla, porque intento tener mis cosas, los entrenamientos y eso… Es estimulante porque estás siempre muy estresado, pero a la vez es estimulante porque siempre tienes cosas distintas que hacer y, de verdad, de todo aprendes.

A nivel de dinámica de equipo, entiendo que también es diferente. ¿Ves que ha habido una evolución positiva en este sentido?

Sí. La sincronizada ha ido evolucionando y el concepto de trabajo en equipo también. Ahora, en esta etapa, se está haciendo un muy buen trabajo. Se le da mucha importancia al trabajo en equipo, sobre todo a la armonía dentro del equipo, a los valores que hay dentro, a los distintos roles de cada nadadora y nadador. Todo el equipo que rodea al deportista es muy importante. Está todo muy bien cohesionado y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo como parte del equipo nacional. Me encanta estar allí día a día.

Además, es prácticamente una segunda época dorada, este mismo verano con resultados impresionantes. ¿Cómo valoras tú la nueva generación de talento?

Hay mucho talento y también hay muchos años de trabajo detrás. Las generaciones o los equipos buenos no salen de la nada. Hay un trabajo previo, un trabajo que se ha hecho anteriormente y en el que han ido participando otras nadadoras durante el proceso que quizá ahora no están, pero que también han aportado. Quizá estamos hablando de una segunda época dorada que a veces necesita que haya otra que no lo sea tanto. A veces es algo natural que pasa y que trae cambios, y los cambios siempre traen cambios. Y ahora estamos donde estamos. Andrea, que ya era una entrenadora que lo estaba haciendo muy bien en Estados Unidos, además había sido entrenadora del equipo nacional en mi época. Ya tenemos mucho aprendido de este deporte, hemos vivido muchas cosas y hemos visto cómo todo evoluciona. Creo que ahora esta fórmula, que siempre va evolucionando y cambiando, está funcionando. Hay talento, hay creatividad y hay ganas.

¿Crees que aún no hemos visto el techo de la selección?

A veces son los momentos, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado; quizá este mundial es mejor o no, no lo sabemos. La cuestión es que siempre estamos ahí. Y siempre mantener el objetivo de dar lo mejor de nosotros, adaptarnos a las circunstancias y saber sobreponernos a todo lo que pueda pasar. Siempre buscar lo mejor de nosotros y no perder el objetivo. Las competiciones ahora, justamente con este reglamento nuevo, pueden pasar cualquier cosa. Antes estaba mucho más claro lo que podía pasar; ahora pueden pasar cosas. Entonces hay que estar muy preparados, muy concentrados, muy entrenados, tenerlo todo muy claro y no fallar.

¿Cuál crees que es el principal punto de mejora o evolución que puede tener el equipo?

Creo que ahora estamos en el proceso en el que hemos visto lo que funciona y sabemos lo que se puede mejorar. Entonces, cuando ves un poco en qué cosas se puede mejorar, centras un poco la atención en lo que puedes mejorar. Y lo otro no lo pierdes, porque nuestro fuerte, nuestra zona de confort, siempre ha sido el tema de innovar, crear, las coreografías y la manera de entender la música. Creo que esto es muy nuestro y no lo debemos perder; debemos saber mejorar lo demás. Y no perder esto, que es muy importante.

Lo que os hace distintos.

Exacto.