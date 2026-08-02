Jordi Cáceres y Carla Lorenzo rozan el podio europeo con una brillante cuarta plaza

Había remotas opciones de medalla, teniendo en cuenta las parejas rivales, pero cuando hablamos de la sincro española no hay nada imposible. Jordi Cáceres y Carla Lorenzo acabaron cuartos en la final de Dúo Mixto Técnico del Campeonato de Europa París 2026.

Los españoles salían cuartos por delante de los grandes aspirantes al podio, léase Gran Bretaña, Italia y el dúo neutral ruso. Alguno tenía que fallar, pero antes nosotros debíamos hacerlo perfecto, o casi.

Se afanaron Jordi y Carla, que se conocen bien, que realizaron su particular hip hop Bso de step up de Ricky Luna. Aunque no nos gusta llamarlo equipo B, lo cierto es que Carla es júnior de último año y Jordi, a sus 21 años, se perforó el tímpano en semanas previas a Pontevedra y no había competido oficialmente.

Con todo y con ello, 210.8584 puntos y primeros a la silla caliente, porque sabían que se iban a tener que mover si no ocurría un milagro. Gran Bretaña, con Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe, no falló con la dificultad más alta (229.6786) y un Ranjuo imparable en 2026. Italia igual con una ‘coreo’ original, aprovechando el hueco entre británicos y españoles, y a solo 6 décimas del dúo anglosajón.

Y faltaban las rusas, que más que neutrales están implacables y con 215 puntos pasaron a España, pese al base mark sufrido en la primera acrobacia. Es que su nivel dificultad era altísimo y ejecutaron con un derroche espectacular.