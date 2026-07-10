Natación
Luca Hoek se cuelga la plata en los 50 libre
España suma cinco medallas en los Europeos júnior de natación gracias a las actuaciones de Hoek, Joaquín Pavón, Irene Ciércoles y Juan Vallmitjana
EFE
Luca Hoek sumó la quinta medalla para la delegación española en los Campeonatos de Europa júnior de natación que se disputan en Múnich, tras colgarse este viernes la plata en la final de los 50 libre.
Hoek, que firmó un tiempo de 22.14 segundos, se quedó a 4 centésimas del checo Jan Foltyn, que se coronó nuevo campeón continental con un crono de 22.10.
Una actuación que permitió a Hoek, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, subir un escalón en el podio con relación a los Europeos júnior disputados el pasado año en Samorin, en los que el nadador español fue bronce en el esprint corto.
Resultado que hace ser muy optimista con la actuación de Luca Hoek en la prueba de los 100 libre que arrancará este sábado y en la que el joven nadador del Terrassa, que cumplió 18 años el pasado mes de marzo, defenderá el oro conquistado el pasado año en Eslovaquia.
Joaquín Pavón, bronce en los 100 mariposa
Pero la medalla de Hoek no fue la única alegría para la delegación española en una jornada en la que el gaditano Joaquín Pavón se colgó el bronce en la final de los 100 mariposa.
Pavón, que firmó una marca de 52.55 segundos, se quedó a 32 centésimas de la medalla de plata, que fue para el italiano Francesco Ceolin con un tiempo de 52.23.
Más lejos quedó el nadador del Bahía de Cádiz, que cumplió 18 años el pasado 12 de junio, del ganador de la prueba, el ruso Egor Baranov, que compite como deportista neutral y que se proclamó nuevo campeón de Europa con un crono de 52.20 segudos.
Dos medallas que elevan a cinco el número de preseas logradas por el equipo español en la capital bávara, tras las dos platas logradas por Irene Ciércoles en los 50 libre y en los 50 espalda, y el segundo puesto firmado por Juan Vallmitjana en los 1.500 libre.
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