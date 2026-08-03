¡Jordi Cáceres se cuelga el bronce en el solo libre en el Europeo de París!

Tras quedarse a las puertas de conseguir una medalla en el dúo mixto junto a Carla Lorenzo, Jordi Cáceres buscaba revalidar su título en la final del solo libre del Europeo de París. Y así lo ha conseguido, con una medalla de bronce.

El español, de tan solo 21 años, volvió a exhibir el talento y el desparpajo que le caracterizan con un ejercicio al compás de Gimme All Your Love, de Alabama Shakes, que estrenó en Egipto y con el que logró subir al podio y ampliar el medallero de la delegación española.

Antes del turno de Jordi, el listón ya estaba muy alto, con grandes selecciones como Gran Bretaña, Italia o Rusia, pero el nadador español respondió con una actuación de gran nivel que le permitió situarse entre los tres mejores de la competición.

La segunda mejor impresión artística

En sexto lugar, saltó al agua para ejecutar una rutina con una dificultad técnica de 30.500. El nadador ya saboreó la victoria en esta categoría tras colgarse la medalla de oro en la pasada edición del Campeonato de Europa, disputado en Funchal, con una puntuación de 188.9500.

Una ejecución brillante de la mano de Jordi emocionó a todo su equipo. Y es que la selección española transmite una emoción que traspasa la pantalla, y Jordi ha sido la definición perfecta de ello, consiguiendo 123 puntos en impresión artística, la segunda mejor puntuación de la competición, y una nota final de 229.2599 que le ha valido para obtener la tercera posición.

Bajo la dirección de Gemma Mengual

Él presentaba la cuarta tarjeta de dificultad de la mano de sus entrenadoras, Blanca Toledo y Gemma Mengual, y su lugar en el podio dependía de Rusia, que partía con 12 puntos más de dificultad que Jordi. Sin embargo, el ruso finalizó su ejercicio con dos marcas de color naranja que acabaron en 'basemarks'.

Cáceres ha arrastrado varios problemas físicos durante la primera parte del año, incluyendo una perforación de tímpano, por lo que su participación ha estado más limitada esta temporada.

Por su parte, el solo técnico masculino lo disputó Dennis González, quien se quedó a las puertas del podio tras ser superado por las actuaciones de otras selecciones favoritas, como Gran Bretaña, Italia y Rusia.

España suma y sigue: 4 metales

Con este nuevo metal, el palmarés de la natación artística española en este Europeo sigue creciendo. España suma ya dos medallas de plata y dos de bronce. La primera plata llegó en el dúo mixto, con Iris Tió y Dennis González, mientras que la segunda fue para Iris Tió y Lilou Lluís en el dúo libre.

En la categoría de solo libre femenino, Iris Tió consiguió colgarse el bronce y ahora Jordi Cáceres también contribuye al éxito de la delegación española con un nuevo podio en la prueba de solo libre.