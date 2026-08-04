¡Iris Tió vuelve a ser de oro en París en el solo técnico!

Las primeras notas de "Mio Cristo Piange Diamanti", de Rosalía, retumbaban en la piscina de París y nuestra sirena, Iris Tió, saltaba al agua para volver a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la natación artística europea.

La catalana firmó una actuación brillante que le permitió colgarse la medalla de oro en la final del solo técnico del Campeonato de Europa.

Palmarés que sigue creciendo

La selección española llegaba a esta jornada con cinco medallas en el campeonato. Tres platas, logradas en las pruebas de dúo técnico, dúo libre y equipo libre, y dos bronces. De esas cinco preseas, Iris Tió había contribuido con tres: un bronce en solo técnico y dos platas, una junto a Denís González en el dúo mixto y otra formando pareja con Lilou Lluís.

Tió afrontó la final con la octava mayor dificultad entre las participantes y respondió con una ejecución de gran nivel. Su rutina fue valorada con 114.2000 puntos en impresión artística y una puntuación total de 263.6250, suficiente para subir al podio con una actuación marcada por la expresividad de sus ojos y la precisión técnica de su cuerpo.

Ni Rússia ni Grecia pudieron con nuestra sirena

Pero aún quedaba Vasilina Khandoshka, una de las grandes rivales de Iris, que saltaba de las últimas a la piscina al ritmo de 'I Put a Spell on You'. Sin embargo, ni siquiera su ejercicio fue suficiente para superar a la española. La bielorrusa tuvo que conformarse con una puntuación de 263.3817, apenas 0.2433 puntos por detrás de Iris Tió, que acabó proclamándose campeona de Europa.

Grecia, que contaba con otra de las grandes favoritas al oro, Vasiliki Pagona, tampoco pudo frenar a nuestra campeona, al obtener una puntuación de 243.8917.

España se ha consolidado como una de las grandes potencias de la natación artística europea y se ha convertido en una de las selecciones a batir gracias al crecimiento del equipo y al liderazgo de nadadoras como Iris Tió, que continúa siendo una de las principales bazas de Andrea Fuentes en las pruebas individuales.

Hoy a por el 'oro' de la discordia

La catalana volvió a emocionar con una coreografía interpretada al ritmo de "Mio Cristo Piange Diamanti", de Rosalía, una cantante que se ha convertido en una de las señas de identidad del equipo español gracias a su intensidad emocional y la conexión artística que transmite en cada actuación.

Hoy, por la tarde, Iris volverá a saltar a la piscina junto a todos sus compañeros en busca del 'oro de la discordia' y con el objetivo de recuperar la primera plaza que ayer Rusia les arrebató en medio de la polémica.