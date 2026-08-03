Iris Tió, medalla de bronce en solo libre en el Europeo de París

Iris Tió ha vuelto a subir al podio en el Campeonato de Europa de natación artística. La nadadora catalana conquistó la medalla de bronce en la final de solo libre tras firmar una brillante actuación al ritmo del Hymne à l'amour, popularizado de nuevo por Celine Dion durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Su ejercicio, de gran nivel técnico y artístico, le permitió obtener la tercera mejor puntuación de la competición y sumar una nueva medalla para la delegación española.

Tió, que logró una nota de 284,5550 puntos, se quedó a siete unidades de la ganadora, la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que se coronó nueva campeona continental con una puntuación de 292,3887. Completó el podio la alemana Klara Bleyer, que bajó un escalón en el podio con relación a los Europeos disputados el pasado año en Funchal y se colgó la medalla de plata con un total de 289,2463 puntos.

Con esta medalla de plata en solo libre, Iris Tió sigue ampliando su brillante actuación en el Campeonato de Europa de París. La catalana ya suma tres preseas en la competición.

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Antes de este nuevo éxito, Tió ya había conquistado otras dos platas: una junto a Dennis González en el dúo libre mixto y otra con Lilou Lluís en el dúo libre femenino, consolidándose como una de las grandes protagonistas del campeonato.