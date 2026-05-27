Iris Tió da un nuevo impulso al programa Embajadoras Iberdrola

Iberdrola refuerza su programa Embajadoras con la incorporación de la nadadora artística Iris Tió. Por medio de esta iniciativa, compuesta por una selección de 35 deportistas y referentes, la compañía busca visibilizar el liderazgo y los éxitos de las mujeres en el ámbito deportivo y fortalecer su impulso a la igualdad a través del deporte, un compromiso que adquirió hace más de dos décadas.

Con 23 años, Iris Tió es una de las principales figuras de la natación sincronizada y una de las deportistas españolas más destacadas a nivel internacional. Ha formado parte del equipo nacional desde muy joven y participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. En París 2024, fue medalla de bronce por equipos.

Iris Tió se suma a otros rostros como Alexia Putellas o Paula Badosa, entre muchas otras / Iberdrola

A lo largo de su trayectoria ha obtenido, asimismo, más de 20 medallas entre Campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Europeos. En el Mundial de Singapur 2025 logró un hito histórico al convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre, situando a la natación artística nacional en lo más alto de esta disciplina. En este campeonato, también se colgó el oro en las modalidades de dúo libre y dúo mixto libre.

Formada en el Club Natació Kallípolis, cuna de grandes referentes de este deporte, Tió combina excelencia técnica y sensibilidad artística, características que la han llevado a situarse entre las mejores nadadoras del mundo y a convertirse en un abanderada del deporte femenino español.

Las palabras de Tió

“Ser embajadora de Iberdrola significa impulsar el deporte femenino y representar valores como la igualdad, el esfuerzo, el liderazgo y la superación. También implica dar más visibilidad a la natación artística y potenciar mi capacidad para inspirar a nuevas generaciones”, ha resaltado Iris.

Iris Tió se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas,Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Ana Alonso, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.