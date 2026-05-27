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Natación artística

Iris Tió da un nuevo impulso al programa Embajadoras Iberdrola

Con apenas 23 años, Iris Tió es ya una de las principales figuras de la natación sincronizada y una de las deportistas españolas más destacadas a nivel internacional. Como logros recientes, destacan su triple oro en el Mundial de Singapur 2025 y su bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024

Iris Tió, embajadora de Iberdrola

Iris Tió, embajadora de Iberdrola / Iberdrola

SPORT.es

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Iberdrola refuerza su programa Embajadoras con la incorporación de la nadadora artística Iris Tió. Por medio de esta iniciativa, compuesta por una selección de 35 deportistas y referentes, la compañía busca visibilizar el liderazgo y los éxitos de las mujeres en el ámbito deportivo y fortalecer su impulso a la igualdad a través del deporte, un compromiso que adquirió hace más de dos décadas.

Con 23 años, Iris Tió es una de las principales figuras de la natación sincronizada y una de las deportistas españolas más destacadas a nivel internacional. Ha formado parte del equipo nacional desde muy joven y participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. En París 2024, fue medalla de bronce por equipos.

Iris Tió se suma a otros rostros como Alexia Putellas o Paula Badosa, entre muchas otras

Iris Tió se suma a otros rostros como Alexia Putellas o Paula Badosa, entre muchas otras / Iberdrola

A lo largo de su trayectoria ha obtenido, asimismo, más de 20 medallas entre Campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Europeos. En el Mundial de Singapur 2025 logró un hito histórico al convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre, situando a la natación artística nacional en lo más alto de esta disciplina. En este campeonato, también se colgó el oro en las modalidades de dúo libre y dúo mixto libre.

Formada en el Club Natació Kallípolis, cuna de grandes referentes de este deporte, Tió combina excelencia técnica y sensibilidad artística, características que la han llevado a situarse entre las mejores nadadoras del mundo y a convertirse en un abanderada del deporte femenino español.

Las palabras de Tió

“Ser embajadora de Iberdrola significa impulsar el deporte femenino y representar valores como la igualdad, el esfuerzo, el liderazgo y la superación. También implica dar más visibilidad a la natación artística y potenciar mi capacidad para inspirar a nuevas generaciones”, ha resaltado Iris.

Noticias relacionadas y más

Iris Tió se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas,Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Ana Alonso, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

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