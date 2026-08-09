Hugo González, sin presión: "No pienso en lo que pasó en los Juegos de París"

Después de recuperar las mejores sensaciones en el Campeonato de España, Hugo González afronta el Europeo de París que comenzará el lunes con confianza. El nadador español considera que el trabajo realizado durante toda la temporada está dando sus frutos y se ve mucho mejor que la temporada pasada.

"Llegamos motivados. Hemos ido mejorando durante la temporada, obteniendo buenos resultados, y ahora toca demostrar el mismo nivel en piscina larga. Queremos competir con los mejores de Europa", explicó en el 'media day' de la selección española en las magníficas instalaciones del CAR Sant Cugat.

Tras los Juegos de París 2024, Hugo reconoce que convivió con una presión añadida. Ahora, dos temporadas después de regresar a España, siente que ha recuperado la tranquilidad y "el fuego de volver a competir al máximo nivel".

Hugo González tiene las ideas muy claras / GORKA URRESOLA

El de Palma de Mallorca (27 años) define el ciclo pasado como poco competitivo y asegura que él y todos sus compañeros buscan dar la vuelta a la situación. "Llevamos en la sangre ser competitivos. Saldrá o no saldrá, pero seguimos queriendo demostrar nuestro mejor nivel y mejorar nuestras marcas personales."

Menos presión

"El año pasado me tiraba a cada competición con presión. Este año no tengo que defender ningún título, así que llego mucho más tranquilo y con mucha más ambición. Creo que era necesario pasar una temporada más calmada para volver a tener ese fuego por competir", comentó el insigne espaldista y estilista.

La marca lograda en el Campeonato de España no era el gran objetivo de la temporada, sino un paso obligatorio para clasificarse para el Europeo. Aun así, Hugo se sorprendió incluso a sí mismo con esos 1:55.95 en 200 espalda que lo sitúan sexto de Europa este año a tan solo 10 centésimas del tercero, el polivalente alemán Lukas Märtens (oro olímpico en 400 libres).

Hugo González en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

"Hice una marca que no esperaba a esas alturas. Es un buen punto de partida y ahora el objetivo es bajar hasta el 1:54", recalcó un Hugo González cuyo récord nacional es 1:54.51. El único de Europa que ha bajado de 1:55 esta temporada es el gran favorito y líder mundial del año, el griego Apostolos Siskos (1:54.12).

Hugo también nadará los 50 espalda, los 100 espalda y los 200 estilos. Más allá de sus pruebas individuales, el balear pone el foco en el crecimiento de esta selección española y destacó especialmente el nivel de los relevos masculinos, un aspecto que considera histórico para la natación española.

El equipo de relevos de este año es uno de los mejores presentados hasta la fecha y existen posibilidades de conseguir grandes resultados. "Nunca hemos tenido relevos masculinos tan competitivos. Aunque no estoy clasificado en ninguno de ellos, todos están muy bien preparados", enfatizó.

Esperanzas en Luca Hoek y Nil Cadevall

Hugo González aprovechó para ensalzar a sus compañeros Luca Hoek y Nil Cadevall, quienes "vienen después de batir récords de España". En este sentido, considera que la selección viaja con especialistas en "prácticamente todas las pruebas" y confía en que "podemos dar muchas alegrías a España".

Hugo González fue uno de los grandes protagonistas del 'media day' / GORKA URRESOLA

Aunque el Europeo se disputa en París, Hugo insiste en que no lo afronta con la mente puesta en lo sucedido en unos Juegos de 2024 a los que acudió con opciones de medalla en 200 espalda y acabó sexto. El escenario es el mismo, pero la piscina y las sensaciones son completamente diferentes: "No estoy pensando en París'24. Cada temporada es un mundo distinto."

Pese a las ausencias de dos grandes pilares como la espaldista Carmen Weiler y el bracista Carles Coll, España presenta un bloque más amplio. Contar con más nadadores ayuda a repartir la responsabilidad y a descargar parte de la presión que Hugo admite haber sentido durante años como uno de los líderes del equipo.

Tras entrenarse en California y en otros lugares de Estados Unidos, ahora se siente muy còmodo en el CN Terrassa. "El objetivo sigue siendo es el mismo, dar mi mejor nivel y salir satisfecho del agua. También quiero representar a mi club lo mejor posible y hacerles que se sientan orgullosos".

Tres ciclos olímpicos

El insular ha disputado ya tres Juegos Olímpicos, debutando en los primeros con tan solo 17 años y enfrentándose en Río, en Tokio y en París a las grandes estrellas de la natación. En el último ciclo olímpico sumó otros dos diplomas olímpicos tras finalizar en la sexta posición en las finales de 100 espalda y 200 metros espalda en 'La Defense' parisina.

Hugo logró sus tres medallas en los Europoes en piscina larga en Budapest'21 (oro en 200 espalda, plata en 100 espalda y bronce en 50 espalda). Además, el año pasado fue oro en 200 estilos y bronce en 4x50 estilos con España en el Europeo en piscina corta de Lublin y fue campeón universal en 200 espalda y subcampeón en 100 espalda en los Mundiales de Doha'24.

El Europeo supone el inicio del camino hacia Los Ángeles 2028, con el Mundial de Budapest del año que viene como última gran competición previa en piscina larga. "Queremos ser competitivos. Si eso nos lleva a luchar por medallas, lo dirá la competición. Lo importante es seguir mejorando y mostrar nuestro mejor nivel."