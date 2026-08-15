Hugo González y Laura Cabanes hacen soñar a España con los metales

Sin medallas pero con buenas sensaciones se cerró la penúltima jornada de los Campeonatos de Europa para la delegación española. Arbidel González y Alba Vázquez firmaron una meritoria actuación, séptimo en los 200 mariposa y octava en los 200 estilos, respectivamente, para abrir la participación española en las finales. Irene Ciércoles, a sus 16 años, nadó como una veterana en la final de los 100 espalda en la que fue quinta y la guinda la volvió a poner el relevo con la séptima plaza en el 4x200 libres mixto.

Además hubo casi pleno en las semifinales, con tres billetes para la final: María Ramos (50 braza), Laura Cabanes (200 mariposa) y Hugo González como el mejor de los semifinalistas en el 200 estilos. Se quedaron fuera Iván Martínez en los 100 espalda y Nil Cadevall en los 200 estilos. Por la mañana se quedaron fuera en las series de los 50 libres Luca Hoek y Sergio de Celis.

La jornada vespertina se abrió con uno de los grandes platos fuertes del día, la final de los 200 mariposa masculinos, con Léon Marchand, el gran favorito e ídolo local, en liza. Unas calles más allá, en la dos, se situaba también Arbidel González peleando por las medallas. El español fue de menos a más para arrancar el último largo en la cuarta posición mientras el francés ponía agua de por medio desde las primeras brazadas.

No falló Marchand en una de las dos únicas pruebas individuales que nadará en este campeonato y se colgó el oro con un amplio margen. El campeón olímpico firmó un 1:51.72 para superar al húngaro Richard Marton (1:54.06) y al griego Apostolos Siskos (1:54.13) , que le acompañaron en el podio. Arbidel finalizó séptimo, con una meritoria actuación y un nuevo récord de España (1:54.97).

Y de leyenda a leyenda, tras Marchand fue turno para la veterana Sarah Sjöstrom en los 50 libres. La nadadora sueca, la gran favorita, se vio sorprendida por la polaca Katarzyna Maria Wasick que apenas podía creerse su victoria. Se impuso con 23.84, a solo dos centésimas de Sjöstrom, que fue segunda para sumar su medalla internacional número 100, un hito al alcance de muy pocos. Tercera fue la italiana Sara Curtis, parando el crono en 23.99.

Los siguientes en saltar a la piscina fueron los finalistas de los 50 braza, otra prueba explosiva con nombres importantes en juego. En una final ajustada, con los tres primeros en cinco centésimas, Nicolo Martinenghi se colgó el oro, como ya hiciera en los 100 braza, mientras que su compatriota Simone Cerasuolo empató en la segunda posición con el neerlandés Koen de Groot.

Alba Vázquez, que llegaba con la segunda mejor marca del total de las finalistas, buscó dar la sorpresa nadando por la calle cinco, entre Abbie Wood y Anastasia Gurbenko. En su estrategia habitual, empezó de menos a más, intentando remontar en el tramo de braza que cerró con 36.9, la mejor de las nadadoras en la prueba. Un esfuerzo que no fue suficiente y que perdió en el largo final, a crol, para acabar en la octava posición (2:10.99). La victoria fue para la irlandesa Ellen Walshe, con Anita Gastaldi en la segunda posición y Ross Vanotterdijk en la tercera.

Irene Ciércoles fue la otra representante española en una final, presente a sus 16 años en los 100 espalda. La aragonesa compitió de tú a tú con los grandes nombres de la prueba y finalizó quinta, bajando del minuto: 59.56. La victoria fue para Mary-Ambre Moluh, con récord de Europa (57.94). Marrit Steenbergen fue plata y Pauline Mahieu, bronce.

La jornada se cerró como es habitual con el relevo, en este caso el 4x200 libres mixto. Miguel Pérez Godoy, César Castro, Ainhoa Campabadal y Alba Herrero conformaron el equipo español para la sesión vespertina. Un cuarteto distinto respecto a las series en las que nadaron Carlos Garach y María Daza, en lugar de Castro y Herrero. Tras la primera posta, que fue muy igualada, España entregó en la octava plaza. Con Italia desfondada, los españoles ganaban una posición, nadando a un segundo de la marca matinal. Séptima entregó a Ainhoa, dejando toda la responsabilidad a Alba que tocó la pared al final en esa séptima posición. El oro fue para el potente equipo británico. Alemania fue plara y Rusia, bronce.

Casi pleno

En la rondas de semifinales con presencia española, María Ramos consiguió billete a la final de los 50 braza con el octavo mejor tiempo (30.47) de las semis que lideró la italiana Benedetta Pilato (29.84). La final será este domingo a las 18.35. Laura Cabanes, por su parte, también alcanzó el objetivo tras una gran semifinal de los 200 mariposa en la que fue segunda de su tanda y tercera del total, con una marca de 2.07.53. Su final será este domingo a las 18.47 horas.

Doble participación hubo en las semifinales de los 200 estilos masculinos con Nil Cadevall y Hugo González, que renunció a los 100 espalda para centrarse en esta prueba. Con grandes nombres en la prueba, Hubert Koss marcó un ritmo infernal en el tramo de espalda, con Hugo siguiéndolo de cerca, bien situado en la segunda plaza. El balear firmó finalmente el mejor tiempo del total de los nadadores, con un 1:56.61, récord de los campeonatos. Nil fue 14º, con 2:00.78. La final será este domingo a las 18.40 horas.

El último semifinalista en liza fue Iván Martínez, que tuvo como referencia en la calle cinco al francés Yohann Ndoye-Brouard en la semifinal 1 de los 100 espalda. Con 53.61, el nadador del CN Barcelona finalizó en la sexta posición, undécimo del total, fuera de la final.

Récord fulminado

También emociones fuertes deparó la más sosegada prueba de los 1.500 libres masculinos, con un protagonista inesperado que levantó al público de sus asientos. El alemán Johannes Liebmann luchó contra el crono para pulverizar uno de los récords del mundo más complicados de la natación. En una exhibición de fuerza, Liebmann paró el crono en un brillante 14:26.79 que dejaba muy lejos la anterior plusmarca, el 14.30.67 de Bobby Finke conseguido en los Juegos de París. Apenas se lo creía el joven nadador que tardó unos segundos en asimilar su gesta y celebrarlo. Segundo fue Zalan Sarkany (14:39.45), con otro alemán, Oliver Klemet, en la tercera plaza (14:40.64).

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Liebmann celebra su hito / FRANCO ARLAND / EFE

En las semifinales de los 50 libres masculinos, la mejor marca fue para dos ucranianos Nikita Sheremet (21.38) y Vladislav Bukhov (21.51) con el ruso Egor Kornev entre ambos (21.44). En los 200 estilos masculinos