Florentin Lovens se impone en la MARNATON de Cadaqués

Este sábado 20 de septiembre se celebró la MARNATON eDreams de Cadaqués by NutriSport, que este año ha llegado a su edición número dieciocho. La prueba más emblemática de la Copa MARNATON eDreams, el circuito de natación en aguas abiertas de referencia en nuestro país, ha vuelto a ser un éxito de participación contando con la presencia de más de 1.800 nadadores y nadadoras, que han podido disfrutar de las aguas del Cap de Creus completando una de las tres distancias disponibles.

El parte meteorológico ha dado, una vez más, algo de juego a los nadadores que se han enfrentado a un mar algo movido y con un oleaje irregular. El responsable de MARNATON, David Campà, ha asegurado que “estamos muy contentos de esta edición, que se ha desarrollado sin incidentes. Gestionar la seguridad de tantos nadadores en el agua nunca es fácil, y siempre es un reto, pero contamos con un gran dispositivo compuesto de 80 kayaks, una decena de motos de agua con socorristas, y una treintena de embarcaciones de apoyo o rescate”. “Nuestro objetivo es que los nadadores tan solo se tengan que preocupar de disfrutar de su nado y del increíble paisaje que ofrece el Cap de Creus” ha añadido el director del evento.

En la faceta estrictamente deportiva, la prueba de 6,5 km se la ha llevado el nadador belga del Liege Natation Florentin Lovens (1:23:36), seguido de Rafa Cabanillas (1:23:58) y Javi Navarro (1:28:45). Lovens de 19 años y ganador de la carrera, es el actual campeón belga en los 400, 800 y 1.500 metros. En categoría femenina la victoria ha sido para Carmen Crespo (1:37:00), Ona de Miguel ha sido segunda (1:38:27) y Anna Serra tercera (1:44:56).

Sergi Guillot participó en la prueba de Cadaqués / JOAN VEHILS

En la media distancia, Marc Pla Collet ha subido a lo más alto del podio (1:03:44), junto a Mario Guillén (1:04:22) e Iñaki García Janariz (1:07:15). En categoría femenina Sonia Fargas ha repetido victoria (1:09:09), Cinta Altadill ha quedado segunda (1:09:21) e Irina Isatova tercera (1:17:04).

Finalmente, en la distancia corta Dani Ortiz ha quedado primero (0:34:05), seguido de Jerome Boudet (0:34:31) y Albert Sospedra (0:35:31). Por su parte, Avril Amor ha sido la primera en categoría femenina (0:34:32), Iria Pérez ha quedado segunda (0:37:27) y Jennie Bucknell tercera (0:37:45).

Los más pequeños también han tenido su momento de gloria durante la celebración de la MARNATON Kids by SPORT. Los nadadores más jóvenes, entre 5 y 13 años, se han puesto a prueba en las distancias de 50 m, 100 m, 200 m y 400 m.

Próximas pruebas

El calendario de MARNATON aún no termina. El próximo 11 de octubre el circuito se traslada nuevamente a las Islas Baleares para celebrar la tercera edición de la MARNATON eDreams Ibiza by Baleària. Finalmente, el 25 de octubre, la organización vuelve a Cadaqués para celebrar una nueva Swimrun FIATC by Zoggs y cerrar así la temporada de eventos.