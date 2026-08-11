Europeo de natación 2026: horarios de hoy martes 11 de agosto, programa, españoles y dónde ver por TV

El Campeonato de Europa de natación 2026 sigue adelante en París. Después de una primera jornada intensa en las piscinas del Centro Acuático Olímpico, este martes 11 de agosto llega el turno para Hugo González y Luca Hoek, dos de los representantes españoles con más opciones a medalla en estos europeos.

Ambos nadadores saltarán a la piscina durante la sesión de mañana para disputar las series de sus respectivas pruebas, mientras que por la tarde deberán seguir adelante con las semifinales si quieren tener opciones a medalla. No son los únicos representantes con el foco puesto durante la jornada, pues habrá que seguir de cerca también a César Castro, Miguel Pérez-Godoy, Diego Mira y Carlos Garanch, entre otros.

Luca Hoek, con los medios en el CAR Sant Cugat / GORKA URRESOLA

La natación toma el relevo dentro de unos Europeos de deportes acuáticos que comenzaron el pasado 31 de julio con disciplinas como la natación artística, los saltos y posteriormente las aguas abiertas. Ahora llega el turno de algunas de las grandes estrellas de la piscina europea, uno de los momentos más esperados de todo el certamen

España afronta la cita con una selección de 28 nadadores y con Hugo González como principal referencia. Junto a él estarán, entre otros, Luca Hoek, María Daza, Irene Ciércoles, Estella Tonrath, Alba Vázquez, Laura Cabanes o Ainhoa Campabadal. A nivel internacional, el campeonato también reunirá a figuras internacionales como Léon Marchand, David Popovici, Thomas Ceccon, Marrit Steenbergen o Sarah Sjöström, en una semana que concentrará eliminatorias por las mañanas y las principales semifinales y finales en las sesiones de tarde.

Horarios y pruebas hoy del Europeo de natación 2026

Sesión de mañana 09:30 horas: 50 metros mariposa femenino - Series

50 metros mariposa femenino - Series 09:44 horas: 100 metros libre masculino - Series ( Luca Hoek, César Castro y Miguel Pérez-Godoy )

100 metros libre masculino - Series ( ) 10:12 horas: 100 metros braza femenino - Series

100 metros braza femenino - Series 10:28 horas: 200 metros espalda masculino - Series ( Hugo González y Diego Mira )

200 metros espalda masculino - Series ( ) 10:45 horas: 4x100 metros estilos mixtos - Series ( España )

4x100 metros estilos mixtos - Series ( ) 11:04 horas: 800 metros libre masculino - Series (Carlos Garach) Sesión de tarde 18:30 horas: 200 metros espalda femenino - Final ( Estella Tonrath, si se clasifica )

200 metros espalda femenino - ( ) 18:37 horas: 50 metros mariposa masculino - Final

50 metros mariposa masculino - 18:42 horas: 100 metros libre femenino - Final ( María Daza, si se clasifica )

100 metros libre femenino - ( ) 18:48 horas: 100 metros braza masculino - Final ( Nil Cadevall, si se clasifica )

100 metros braza masculino - ( ) 18:54 horas: 100 metros braza femenino - Semifinales

100 metros braza femenino - Semifinales 19:03 horas: 200 metros espalda masculino - Semifinales ( Hugo González y Diego Mira, si se clasifican )

200 metros espalda masculino - Semifinales ( ) 19:25 horas: 50 metros mariposa femenino - Semifinales

50 metros mariposa femenino - Semifinales 19:32 horas: 100 metros libre masculino - Semifinales ( Luca Hoek, César Castro y Miguel Pérez-Godoy, si se clasifican )

100 metros libre masculino - Semifinales ( ) 19:53 horas: 800 metros libre femenino - Final ( María de Valdés, si se clasifica )

800 metros libre femenino - ( ) 20:06 horas: 4x100 metros estilos mixtos - Final (España, si se clasifica)

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. A través de Teledeporte y RTVE Play se podrán ver en directo las retransmisiones tanto de la sesión matinal como de la vespertina.

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Desde SPORT, te contamos todas las novedades del Europeo de natación de París con especial atención al desempeño de los deportistas españoles.