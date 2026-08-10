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NATACIÓN

Europeo de natación 2026: horarios de hoy lunes 10 de agosto, pruebas, españoles y dónde ver por TV

Consulta toda la programación de hoy del Europeo de natación y consulta qué pruebas y nadadores compiten

El equipo español, en pleno entrenamiento en el CAR Sant Cugat

El equipo español, en pleno entrenamiento en el CAR Sant Cugat / GORKA URRESOLA

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Campeonato de Europa de natación 2026 da su pistoletazo de salida en París. Desde este lunes 10 de agosto hasta el domingo 16, el Centro Acuático Olímpico acogerá la competición en piscina durante siete jornadas donde competirán los mejores nadadores del continente.

La natación toma así el relevo dentro de unos Europeos de deportes acuáticos que comenzaron el pasado 31 de julio con disciplinas como la natación artística, los saltos y posteriormente las aguas abiertas. Ahora llega el turno de algunas de las grandes estrellas de la piscina europea, uno de los momentos más esperados de todo el certamen.

Luca Hoek, con SPORT antes de viajar a París

Luca Hoek, con SPORT antes de viajar a París / GORKA URRESOLA

España afronta la cita con una selección de 28 nadadores y con Hugo González como principal referencia. Junto a él estarán, entre otros, Luca Hoek, María Daza, Irene Ciércoles, Estella Tonrath, Alba Vázquez, Laura Cabanes o Ainhoa Campabadal. A nivel internacional, el campeonato también reunirá a figuras internacionales como Léon Marchand, David Popovici, Thomas Ceccon, Marrit Steenbergen o Sarah Sjöström, en una semana que concentrará eliminatorias por las mañanas y las principales semifinales y finales en las sesiones de tarde.

Horarios y pruebas hoy del Europeo de natación 2026

Sesión de mañana

  • 09:30 horas: 400 metros estilos masculino - Series (Diego Mira, 09:42 horas;)
  • 09:49 horas: 100 metros libre femenino - Series (María Daza, 09:58 horas)
  • 10:06 horas: 50 metros mariposa masculino - Series
  • 10:26 horas: 200 metros espalda femenino - Series (Estella Tonrath, 10:30 horas; Sara Costa, 10:35 horas)
  • 10:39 horas: 100 metros braza masculino - Series (Nil Cadevall, 10:59 horas)
  • 11:03 horas: 4x200 metros libre femenino - Series (España, 11:03 horas)
  • 11:25 horas: 4x200 metros libre masculino - Series (España, 11:25 horas)
  • 11:46 horas: 800 metros libre femenino - Series (María de Valdés, 11:57 horas)

Sesión de tarde

  • 18:30 horas: 50 metros mariposa masculino - Semifinales
  • 18:37 horas: 100 metros libre femenino - Semifinales
  • 18:46 horas: 400 metros estilos masculino - Final
  • 18:55 horas: 200 metros espalda femenino - Semifinales
  • 19:05 horas: 100 metros braza masculino - Semifinales
  • 19:20 horas: 4x200 metros libre femenino - Final
  • 19:33 horas: 4x200 metros libre masculino

Dónde ver el Europeo de natación 2026 por TV

En España, el Europeo de natación de París 2026 se podrá seguir a través de RTVE. A través de Teledeporte y RTVE Play se podrán ver en directo las retransmisiones tanto de la sesión matinal como de la vespertina.

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Desde SPORT, te contamos todas las novedades del Europeo de natación de París con especial atención al desempeño de los deportistas españoles.

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