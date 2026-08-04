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EUROPEO NATACIÓN

España consigue la plata en equipo técnico

La selección española logra la segunda posición en el equipo técnico con una puntuación de 296.4299 puntos, superada solo por las rusas

España se hace con la plata en el equipo técnico

España se hace con la plata en el equipo técnico

España se hace con la plata en el equipo técnico / @teledeporte

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Nueva medalla para la delegación española en el Campeonato de Europa de París. La selección española se colgó la medalla de plata en la prueba de equipo técnico, una disciplina en la que había conquistado el oro en las tres últimas ediciones del campeonato.

El conjunto dirigido por Andrea Fuentes firmó un ejercicio de gran nivel, destacando por su precisión, sincronización y ejecución al ritmo de la música. Además, completó con solvencia todos los elementos obligatorios, lo que le permitió sumar 296.4299 puntos. Sin embargo, no fue suficiente para superar al equipo neutral ruso, que se proclamó campeón de Europa con 303.2467 puntos. El bronce fue para Italia, que cerró el podio con 284.6725 puntos.

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No fue la primera medalla del día para la delegación española. Horas antes, Iris Tió había inaugurado el medallero nacional con el primer oro de España en este Campeonato de Europa al imponerse en la prueba de solo técnico. La nadadora catalana brilló con una sobresaliente actuación al ritmo de Mi Cristo Roto, que le valió una puntuación de 263.6250 puntos y la medalla de oro.

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