España se estrena en el Europeo de natación con excelentes sensaciones

Tras sellar una brillante participación española en natación artística, hoy por la mañana el equipo español debutaba en el Europeo de París con las preliminares de natación.

La jornada arrancaba con Diego Mira en los 400 metros estilos y María Daza en los 100 metros espalda. España contaba, además, con doble participación en los 200 metros espalda, con Estela Tonrath y Sara Costa.

En el programa también figuraban los relevos 4x200, tanto en categoría femenina como masculina, una de las pruebas en las que España cuenta con mayores opciones de subir al podio gracias a dos equipos de especialistas muy completos. Por último, María Valdés cerraba la participación española en los 800 metros libres.

Diego Mira eliminado

El debut español llegaba de la mano de Diego Mira. El nadador de 24 años era el encargado de abrir la participación española y completaba los 400 metros estilos en 4:17.23, una marca que le dejaba fuera de la final en undécima posición.

Mira se quedaba así como segundo reserva, junto al esloveno Stupin, en una prueba en la que únicamente ocho nadadores lograban el billete para la final. El español llegó a liderar la clasificación durante buena parte de la prueba, pero finalmente no pudo mantener su posición y se quedó a las puertas de la lucha por las medallas.

María Daza dentro de la semifinal

María Daza continuaba con la representación española en los 100 metros espalda. La nadadora, que salía por la calle dos, llegaba al Europeo com el récord de España, con un tiempo de 54.01, y salía dispuesta a darlo todo.

Daza afrontaba la competición con el decimoquinto mejor tiempo de las inscritas y con el objetivo de clasificarse para las semifinales de esta tarde. Finalmente, completaba la prueba en 54.11, terminando quinta de su serie y quedándose a tan solo una décima de su récord nacional. Su registro le habría dejado en novena posición y con la posibilidad de pelear en la semifinal.

Al no contar con representación española en los 50 metros mariposa masculinos, pasábamos directamente al estreno de las españolas en los 200 metros espalda femeninos, con Estela Tonrath y Sara Costa como protagonistas.

Estela Tonrath brilla en París y se clasifica la tercera

Estela Tonrath, plusmarquista nacional, llegaba a la cita con una marca de 2:08.03. La española completaba una gran actuación, manteniéndose durante prácticamente toda la prueba en la lucha por las primeras posiciones.

Finalmente, terminaba segunda de su serie, por detrás de Seidel, con un tiempo de 2:10.22. Este registro la situaba tercera en la clasificación general y le permitía avanzar con buenas sensaciones. Por su parte, Sara Costa se quedaba como primera reserva con un tiempo de 2:13.61.

Nil Cadevall se queda fuera

En los 100 metros braza masculinos, Nil se enfrentaba al gran reto de bajar del minuto después de una actuación increíble en el resto de turnos de nadadores. Tras una salida brutal, finalmente paraba el crono en 1:00.36, a tan solo seis centésimas de su récord de España, ocupando la vigesimotercera posición en el cómputo global quedándose fuera de la clasificación.

Irene Ciércoles lleva el relevo femenino a la final

Después de las pruebas individuales del equipo español, llegaba el turno de los 4x200 relevos, tanto en categoría femenina como masculina. El equipo de las chicas salía encabezado por Ainhoa Campabadal, seguida de Alba Herrero, quien ha viajado a París exclusivamente para nadar los relevos femeninos.

Tras ella, Irene Ciércoles se estrenaba en el Europeo absoluto por todo lo alto. La joven, de tan solo 16 años, ha sido la culpable de devolverle a España las opciones de entrar en la final.

Brutal el estreno de la andorrana, a la que seguía María Daza, una gran velocista que consiguió aguantar a la polaca y alzar al equipo hasta el segundo lugar, con un tiempo de 7:59.14, que le vale para clasificarse en la final con el sexto mejor tiempo.

Los chicos quedan segundos reservas

El relevo masculino lo encabezaba Miguel Pérez, que acababa la primera vuelta en sexta posición. Le seguía César Castro, que salió disparado y le entregó el relevo a Ian Florencio, que debutaba en esta cita. Finalmente, el último en nadar fue Carlos Garach, que firmó un tiempo de 7:11.58, situándo al equipo como segundos reservas por detrás de Suecia.

Marí Valdés dentro de la semifinal

María Valdés era la última española que nadaba en la jornada matinal en los 800 metros libres, en su turno quedó en cuarta posición y en el computo global ha consguido el octavo mejor tiempo con 8:36.76, firmando así su pase para la final de mañana.