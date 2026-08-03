España se cuelga la plata en equipo libre

Y otra medalla más para la delegación española en el Europeo de natación. Esta vez, España se ha colgado la plata en la categoría de equipo libre tras una fantástica actuación. España ha quedado en la segunda posición con una puntuación de 282.3541, tan solo por detrás de las rusas con bandera neutra (el primero desde 2020).

Se trata de la tercer medalla del dia para España, la quinta en lo que va del Europeo. Esta mañana, Iris Tió Iris Tió volvió a subir al podio en el Campeonato de Europa de natación artística. La nadadora catalana conquistó la medalla de bronce en la final de solo libre tras firmar una brillante actuación al ritmo del Hymne à l'amour.

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Después, Jordi Cáceres también se colgó el bronce al compás de Gimme All Your Love, de Alabama Shakes. Cáceres, que consiguió la segunda mejor nota en impresión artística con un total de 229.2599 puntos, cerró el podio por detrás del británico Ranjuo Tomblin, que consiguió su segundo oro en solitario de este Europeo, y el italiano Filippo Pelati que consiguió la plata.