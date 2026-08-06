España cierra el campeonato de Europa consagrada como la alternativa a la todopoderosa Rusia

El Campeonato de Europa celebrado en París ha marcado el regreso a la competición en la natación artística de Rusia y Bielorrusia. Bajo bandera neutral, los que fueran los grandes dominadores históricos de la disciplina regresaron a la piscina después de varios campeonatos de ausencia por la restricción a los deportistas rusos derivada de la invasión de su país a Ucrania y volvieron a ser protagonistas con esa escuela clásica que les caracteriza.

En ausencia de Rusia, otros países como Gran Bretaña han forjado su crecimiento, mientras que España se ha consolidado como un valor seguro capaz de poner contra las cuerdas la perfección y los ejercicios de alta dificultad de las rusas. Todo, sin perder la filosofía implantada por Andrea Fuentes desde su llegada al equipo como seleccionadora el año pasado.

La catalana ha revolucionado la natación artística con una visión centrada en la impresión artística y en las nadadoras, con menos apneas y más movimientos en la superficie, aunque en algunos casos eso suponga bajar la dificultad técnica del ejercicio." Nos hemos quedado mucho más cerca que nunca. España ayer ganó en los elementos técnicos a Rusia, lo que nunca ha pasado en la historia.En todos los elementos. Lo único que nos dejó por debajo es la dificultad. Es parte de la estrategia para este año", explicaba Andrea Fuentes tras el campeonato en declaraciones difundidas por la RFEN.

Una apuesta que se ha revelado acertada: España se marcha del Europeo con ocho medallas, un oro, cinco platas y dos bronces. La única espinita, no haber podido superar a Rusia en las rutinas por equipos. "Cerramos este Europeo con sentimientos divididos. Con mucha satisfacción de cómo han nadado, de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar el oro, pero también aprendiendo", afirmó la seleccionadora.

Dennis González e Iris Tió, durante su actuación / TERESA SUAREZ / EFE

"Este año era investigación y desarrollo, hemos descubierto que por aquí era, nos hemos acercado mucho pero no lo suficiente. Habrá que buscar más, otras cosas, para descubrir cómo se puede vencer a Rusia en equipo. En todas las demás pruebas las hemos vencido", afirmó una Fuentes orgullosa con lo conseguido.

Revés inicial

El Europeo no empezó con las mejores sensaciones para la delegación española, con ese dúo técnico que se quedó fuera de las medallas por una 'base mark' y la cuarta posición en el solo técnico masculino de un Dennis González que llegaba a la cita tras un año marcado por las lesiones. El catalán se quedó a las puertas pero se recuperó al día siguiente con la plata en el duo mixto junto a Iris Tió. Llegaba la primera para España en el campeonato y unas horas después la segunda con Tió de nuevo como protagonista. Junto a Lilou Lluis se colgó una nueva plata, esta en el dúo libre, solo por detrás de Grecia.

Por poco se les escapó a Jordi Cáceres y Carla Lorenzo el metal en el dúo mixto técnico en el que fueron cuartos. El lunes España cosechó éxitos en todas las pruebas: bronces de Iris y Jordi en el solo libre femenino y masculino, respectivamente, y plata en la rutina por equipos libre, a tan solo dos puntos y medio del potente equipo ruso.

Iris Tió, con el oro en el solo técnico / FRANCO ARLAND / EFE

Y aun faltaba por llegar el plato fuerte, el oro en el solo técnico de Iris Tió superando por apenas unas décimas a la rusa Vasilina Khandoshka con su versión del Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía. La tarde quedó redondeada con la plata en la rutina técnica por equipo con la original 'Hope'.

La guinda de la competición llegó en la última jornada, con la esperada rutina acrobática por equipos. España mostró en la piscina la pieza al son del Berghain de Rosalía que tan buenos resultados dio en su estreno reciente en la Copa del Mundo celebrada en Pontevedra y en París superó todas las expectativas. El ejercicio hizo historia con nueve dieces y la mejor nota en impresión artística (100,2500 puntos) de siempre con la acrobacia más difícil jamás vista superando a China.

Sin límite

Un hito al alcance de pocos que aún así no pudo superar la perfección de un perfectamente sincronizado equipo ruso que se hizo con el oro a base de técnica y acrobacias imposibles, como si no hubiera pasado el tiempo desde su última competición internacional. Se marchan con siete medallas, segundas en el medallero gracias a sus tres otros, una plata y tres bronces, solo por detrás de Gran Bretaña que ha cerrado el campeonato en primera posición con cuatro oros y un bronce.

La España de Andrea Fuentes regresó a casa en la cuarta plaza del medallero aunque con ocho metales, más que ninguna otra participante, y con la sensación de que todavía queda mucho por hacer y muchas metas que cumplir. "No sabemos nuestro límite todavía. Tengo mucho por mejorar y por seguir aprendiendo", decía Iris Tió en su llegada a Barcelona con siete metales al cuello.