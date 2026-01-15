La Copa Marnaton Edreams, de natación en aguas abiertas, presenta calendario y novedades 2026

La Copa MARNATON eDreams, el principal circuito de natación en aguas abiertas a nivel nacional, ha anunciado este miércoles 14 de enero todas las novedades de la temporada 2026 durante la presentación oficial celebrada en la Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Durante el acto también se entregaron los premios del campeonato 2025, cerrando así una edición exitosa que ha destacado tanto por su nivel competitivo como por su alta participación. Con casi 6.000 inscritos y una presencia femenina que crece año tras año, y que ya se sitúa en el 40% de las inscripciones, la Copa MARNATON eDreams afronta el 2026 con optimismo y un calendario que presenta varias novedades.

Novedades de la temporada 2026

El director de MARNATON, David Campà, fue el encargado de presentar todas las novedades de este año, entre las que destacan la organización de diversos clínics de natación previos a las pruebas, una distancia de 10,5 km en Sant Feliu de Guíxols, mejoras en el sistema de clasificación, o la incorporación de nuevos patrocinadores como Tropic Feel u Olistic, entre otras.

En este sentido, Campà aseguró que “esta temporada tendremos más Swim&Fun que nunca, productos premium diseñados especialmente para que los nadadores y nadadores de MARNATON disfruten de auténticas experiencias 5 estrellas”.

Calendario temporada 2026

Asimismo, la organización anunció las fechas y localizaciones que conformarán el circuito 2026. La temporada se iniciará oficialmente el 2 de mayo en Formentera, seguida de Sitges el 16 del mismo mes. En junio, el circuito llegará a Begur el día 6 y a Sant Feliu de Guíxols el día 27. Tras el periodo estival, la competición seguirá en Cadaqués el 19 de septiembre y se cerrará en Ibiza el 10 de octubre.

Reconocimiento a los ganadores de la temporada 2025

En el marco del acto también se hizo la entrega de premios a los ganadores de la temporada 2025, tanto de la clasificación absoluta como de las diferentes categorías de edad. En la categoría absoluta, los ganadores en categoría masculina fueron: Rafa Cabanillas, Sylvain Geizes y Albert Cortés, y en la femenina subieron al podio Carmen Crespo, Anna Serra y Núria Soriano.

La Copa MARNATON eDreams encara su 15ª edición con la ambición de reafirmarse, un año más, como el circuito de referencia en el calendario nacional de aguas abiertas. Más allá de la competición, la organización ha revalidado su compromiso con la preservación del medio marino y la voluntad de trazar un camino hacia la máxima sostenibilidad y reducción del impacto ambiental en todos sus eventos.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para las pruebas de la temporada 2026 ya están disponibles en la web oficial marnaton.com, y con una promoción exclusiva cortesía de la marca Zoggs. Todos aquellos que se inscriban a 5 pruebas o más, antes del sábado 17 de enero a las 8h, conseguirán una exclusiva parka Zoggs valorada en 129 €.

2 de mayo - MARNATON eDreams Formentera by Baleària

16 de mayo - MARNATON eDreams by ME Terramar Sitges

6 de junio - MARNATON eDreams Begur by Zoggs

27 de junio - MARNATON eDreams Sant Feliu de Guíxols by Zoggs

19 de septiembre - MARNATON eDreams Cadaqués by FIATC

10 de octubre - MARNATON eDreams Ibiza by Baleària