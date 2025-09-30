Carla Morera De La Vall y el surf español brillan en Razo

El surf español volvió a celebrar nuevas alegrías este fin de semana. La playa coruñesa de Razo se convirtió en el epicentro del deporte de tabla europeo juvenil con la celebración del Edommo Junior Pro Razo presented by Espazo Nature, que a su vez es la penúltima parada del circuito junior de la World Surf League (WSL) en Europa. Y los representantes españoles respondieron; Carla Morera De La Vall consiguió proclamarse campeona en la categoría femenina, mientras que en la masculina fue el asturiano Alfonso Suárez quien brilló con una gran actuación y firmó el subcampeonato tras una final muy reñida en la que se impuso el portugués Francisco Ordonhas.

Los campeones en el Edommo Junior Pro Razo 2025 / Federación Español de Surfing

Fue una final exigente en ambos casos, disputada en condiciones de mar pequeñas como explica la Federación Española de Surf. Pero ni eso ni la feroz competencia en el torneo impidieron a los surfistas españoles volver a demostrar por qué el deporte de tabla vive unos momentos dorados en el país en su categoría júnior.

Carla vence; Alfonso brilla

Carla Morera De La Vall, con apenas 14 años, volvió a demostrar su increíble madurez y se impuso a la portuguesa Maria Dias, la donostiarra Enara Palacios y a la francesa Lilou Rumiel. Son dos victorias y una segunda posición para Carla esta temporada que consolidan el liderato de la lanzaroteña en el ranking europeo junior. "Este año está siendo increíble y estoy supercontenta" afirmó Carla en declaraciones recogidas por Surf30.

Con este resultado y a falta de la última prueba en Marruecos se asegura una de las dos plazas Europeas que irán a la final Mundial en Enero en Filipinas. Carla seguirá liderando el ranking hasta noviembre, donde se decidirá la campeona de Europa WSL. Un nuevo paso en su prometedora carrera que pone al surf español en el epicentro del deporte.

También brilló en la categoría masculina el asturiano Alfonso Suárez, quien con una gran actuación firmó el subcampeonato tras una final muy reñida en la que se impuso el portugués Francisco Ordonhas. “Es mi primera victoria en un Junior y me hace muy feliz. El año pasado fui campeón de Europa aquí, pero no había logrado ganar un evento. Este lugar es muy especial para mí”, declaró el surfista luso. El vasco Eder Fuentes completó el podio con un meritorio tercer puesto, mientras que Conor Donegan alcanzó la cuarta plaza.

Este resultado, como recuerdan desde la Federación, confirma el excelente nivel del surf júnior español, con hasta cuatro representantes en las finales de Razo y la victoria de Carla Morera como gran protagonista.