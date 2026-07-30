La natación artística española abre el Europeo de París como el rival a batir

El Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris construído especialmente para los pasados Juegos Olímpicos de París será el escenario principal de los Campeonatos de Europa de Natación que arrancan este viernes. El emblemático complejo deportivo que encumbró hace dos años a León Marchand volverá a llenar sus gradas para acompañar al emblemático nadador francés, aunque primero será escenario para la natación artística, donde España, tras las nueve medallas conseguidas en el Mundial de Singapur del verano pasado y las 11 del Europeo de Funchal, parte como favorita. El Sena volverá a compartir protagonismo en este europeo, acogiendo no solo la competición de aguas abiertas, sino también un High Diving que promete ser espectacular.

En clave española, las primeras en entrar en liza serán las componentes del dúo de natación artística, Iris Tió y Lilou Lluis, con la preliminar del dúo libre (viernes 31, 12.00 horas). Por la tarde, ambas defenderán en la final su rutina en el dúo técnico, una de las pruebas en las que se resistió la medalla en el Mundial, con Txell Ferré y Lilou Lluis, en la quinta posición. La jornada la cerrarrá Dennis González con la final del solo técnico masculino, donde llega como subcampeón mundial.

Dennis Gonzalez e Iris Tió, en Singapur / EFE

Iris Tió llega a este campeonato como una de las estrellas indiscutibles, nombrada mejor nadadora del mundo en 2025 por World Aquatics. La barcelonesa tiene previsto competir hasta en siete rutinas: Dúo libre, Dúo técnico, Solo libre, Solo técnico, Dúo mixto libre, Equipo técnico y Rutina acrobática.

Entre los grandes desafíos que se encontrará España en este campeonato estará el equipo de Atletas Neutrales B que participará en las 11 pruebas bajo la dirección toda una leyenda como Svetlana Romashina, siete veces campeona olímpica.

El primer día de competición entrarán también los participantes en la competición de saltos, con el debut del equipo mixto formado por Valeria Antolino, Ana Carvajal, Jorge Rodríguez y Juan Pablo Cortés.

En total, la delegación española parte con 13 nadadores y nadadoras para la artística capitaneados por Andrea Fuentes que afronta su segundo gran campeonato como seleccionadora nacional.

El español Carlos Gimeno celebra en Singapur / EFE

El equipo de saltos, por su parte, se completa con un total de cinco deportistas, además de Carlos Gimeno, plata en High Diving en Singapur y una de las grandes bazas españolas en este Europeo. El canario entrará en acción el siete de agosto en la prueba de 20 metros cuya final se disputará al día siguiente (16.00 horas).

Participación española 31 de julio 09.30H Natación Artística - Preliminar - Duo libre 14.30H Saltos - Final - Equipos mixto 18.10H Natación Artística - Final - Dúo Técnico 19.00H Natación Artística - Final - Solo Técnico masculino

La natación artística continuará su competición hasta el cinco de agosto, mientras que los saltos se completarán el seis de agosto para dar paso a la natación. Entre tanto, entrarán en juego también las pruebas de aguas abiertas con un total de seis nadadores españoles en juego encabezados por Ángela Martínez, quinta en el pasado Mundial.

Amplia representación en los carriles

La delegación española de natación estará formada por un total de 28 nadadores, 14 hombres y 14 mujeres, entre ellas Ángela Martínez, que no solo nadará los 10km en aguas abiertas, sino también los 1.500 en la piscina. Todas las miradas estarán puestas en un Luca Hoeck que tomará el testigo de Carles Coll, ausente en este campeonato por unos problemas en su visado que le impiden salir de Estados Unidos donde estudia.

El joven nadador catalán, pese a contar con billete para los 50, los 100 y los 200, solo participará en las dos primeras y previsiblemente en los relevos, donde España se lanzará al agua en las nueve pruebas: 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos masculinos, femeninos y mixtos.