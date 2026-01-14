Anna Tarrés, sobre su despido como seleccionadora española: "Toda mi salida fue preparada, era demasiado rebelde y molestaba a la federación"

El 6 de septiembre de 2012 la noticia del despido de la seleccionadora española de natación sincronizada, Anna Tarrés, provocó un auténtico terremoto para el deporte español. El equipo llegabda de conseguir en los Juegos Olímpicos de 2012 dos medallas: la plata en dúos y el bronce por equipos, pero los métodos de la catalana se habían puesto en cuestión.

Fernando Carpena, presidente de la RFEN en aquel entonces, era el encargado de comunicar a Tarrés su baja en un cargo que había ostentado desde 1997. En su palmarés quedaban cuatro medallas olímpicas, 25 mundiales y 25 europeas. Un balance conseguido con un plan de trabajo cuestionable, al menos desde el punto de vista de las deportistas que había tenido bajo su cargo. "Razones estrictamente profesionales y de política deportiva fundamentan esta decisión", decía la nota de la federación, antes de que saltara a la opinión pública la carta de las nadadoras.

Andrea Fuentes y Anna Tarrés en Londres 2012 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El 25 de septiembre se hacía pública una carta firmada por 15 exnadadoras en las que denunciaban el trato de Tarrés durante su etapa como entrenadora. Una misiva que aparecía el mismo día que Ana Montero era presentada como nueva directora técnica del equipo español de sincronizada. Ese era el inicio de una larga novela de acusaciones y defensas que se fue diluyendo con el paso de los años, aunque formará parte siempre de la historia de la 'sincro' española.

El método funcionó

Más de una década después de ese episodio de 2012, Anna Tarrés ejerce como seleccionadora de China, país que ha dado un salto de calidad en los últimos años con la española al frente. Por su parte, España está dirigida por Andrea Fuentes, exnadadora que formó parte de ese equipo de ensueño español que hizo grande la sincronizaca española, abanderado por Gemma Mengual y con Tarrés como entrenadora.

Con su propio método, Fuentes ha relanzado al equipo español que sumó nueve medallas en el primer gran campeonato bajo su mando, el Mundial de Singapur. La catalana ha sido además protagonista de un documental estrenado esta semana, 'Informe + | Andrea Fuentes, locura artística', en el que Tarrés ocupa un lugar destacado.

En la cinta se muestran los inicios de Fuentes en la sincro, de la mano de Tarrés, y se trata su convulsa salida del equipo español. "Toda mi salida fue preparada con antelación. Era demasiado rebelde y molestaba a la federación", explica Tarrés.

Con la perspectiva del tiempo, la exseleccionadora española defiende el trabajo realizado en aquella época. "Luché por tirar hacia adelante y sobrevivir en un mundo masculino con un deporte minoritario y de mujeres donde pasamos a ser las 'sirenitas' a ser el referente del deporte español. Era durísima pero no había otro camino, no sabía cómo hacerlo", reconoce en el documental.

"No existía el método y el método se hacía de esta manera. Yo ahora también hago las cosas diferentes", zanja Tarrés, al respecto de ese episodio que supuso un punto y a parte en su carrera.

El fichaje de Andrea Fuentes por el equipo español ha hecho, no solo resurgir a España, sino cerrar también de alguna manera esa brecha que se abrió con la salida de Tarrés. En el documental, la exseleccionadora asegura que vivió la llegada de Andrea con "ese halo de esperanza de que quizás las cosas volverían a ser como antes. En estos momentos volvemos a respirar. Esto ilusiona, nos hace sentir parte del proyecto, yo vuelvo a ser equipo epañol":