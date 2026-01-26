Andrea Fuentes, Premio Mejor Entrenadora 2025

Andrea Fuentes ha sido distinguida con el premio a Mejor Entrenadora de 2025 en la Festa de l’Esport Català, un reconocimiento que premia mucho más que los resultados, que son extraordinarios, y celebra también una manera de liderar, de entender el deporte y de transformar equipos desde la confianza, la sensibilidad, la excelencia y el amor.

La exnadadora catalana, una de las grandes leyendas de la natación artística mundial, ha culminado en 2025 un año excepcional al frente de la selección española. Su trabajo ha sido clave para consolidar a España entre las grandes potencias internacionales de la disciplina, con un balance de medallas histórico y, sobre todo, con un equipo que ha vuelto a competir desde la creatividad, la personalidad y el disfrute.

Del agua al banquillo, con la misma ambición

Andrea Fuentes fue durante años sinónimo de éxito en la piscina, conquistando medallas olímpicas y mundiales que marcaron una época. Una vez retirada, decidió asumir el reto de la dirección técnica con la misma exigencia con la que había competido. El resultado ha sido una entrenadora moderna, valiente y profundamente humana.

Su metodología, basada en el respeto, la comunicación y la salud emocional de las deportistas, ha supuesto un punto de inflexión en un deporte históricamente asociado a una dureza extrema. Fuentes ha demostrado que se puede aspirar a lo más alto sin renunciar al bienestar del equipo, y que la confianza también gana medallas. Primero lo demostró como seleccionadora de Estados Unidos y este 2025 como la líder de la selección española.

Un 2025 para enmarcar

La temporada 2025 quedará grabada como una de las más exitosas de la natación artística española. Un Mundial para el recuerdo, con tres oros, dos platas y cuatro bronces, que consolidan una actuación histórica y sitúan al equipo español en la élite absoluta del panorama internacional.

Bajo su liderazgo, la selección firmó actuaciones memorables en las grandes competiciones, combinando excelencia técnica, innovación coreográfica y una identidad propia que volvió a enamorar al público y a los jueces.

Más allá de los podios, Andrea Fuentes ha conseguido algo igual de valioso: reconstruir un proyecto sólido, ilusionante y con recorrido, donde las deportistas se sienten escuchadas y protagonistas de su propio rendimiento.