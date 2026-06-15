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NATACIÓN

ADESP presenta los Juegos del Agua 2026, que convertirán a Melilla en capital del Deporte acuático de España

La cita reunirá a más de tres mil deportistas, jueces y técnicos en torno a nueve torneos nacionales e internacionales: Campeonatos de Europa, de España y Copas de España

FOTO PRESENTACIÓN JUEGOS DEL AGUA

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SPORT.es

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La Asociación del Deporte Español, ADESP, ha presentado los Juegos del Agua 2026, que se celebrarán en Melilla del 26 de septiembre al 18 de octubre y convertirán a la ciudad autónoma en el epicentro nacional de los Deportes acuáticos durante tres semanas.

La cita reunirá a más de 3.000 deportistas, jueces y técnicos de 11 Federaciones Deportivas Españolas vinculadas a disciplinas de agua, en un programa que combinará Campeonatos de Europa, Campeonatos de España y Copas nacionales.

Las 11 Federaciones participantes son: Natación, Piragüismo, Triatlón, Surfing, Vela, Motonáutica, Actividades Subacuáticas, Salvamento y Socorrismo, Pentatlón Moderno, Pesca y Esquí Náutico.

Durante el acto, el Presidente de ADESP, José Hidalgo, ha subrayado que “este es un proyecto de soñadores, de gente ilusionada de las 11 Federaciones que lo hacemos posible junto al Gobierno de Melilla, comprometido desde el primer minuto con esta competición y que ha creído en el Deporte Federado Español para iluminar unos Juegos que marcarán un hito.”

Por su parte, el Consejero de Educación, Juventud y Deportes de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, ha destacado que la ciudad afronta esta cita “con enorme ilusión y con la experiencia de haber demostrado ya su capacidad organizativa en eventos deportivos”.

Fernández ha señalado además que los Juegos del Agua “serán una gran ventana para Melilla, una oportunidad para atraer actividad, talento y visibilidad, y para seguir consolidando a la ciudad como sede relevante en el calendario deportivo nacional e internacional”.

Los Juegos se desarrollarán de forma escalonada a lo largo de tres semanas e incluirán nueve competiciones oficiales internacionales y nacionales de natación, piragüismo, triatlón, vela, surf, actividades subacuáticas, pentatlón moderno, esquí náutico y pesca, junto a exhibiciones de flyski y esquí náutico.

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La organización refuerza así la apuesta conjunta de ADESP y del Gobierno de Melilla por un modelo de Deporte sostenible, con impacto económico, social y turístico para la ciudad y su entorno mediterráneo.

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