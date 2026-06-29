Más de 700 nadadores combaten el calor en la MARNATON eDreams Sant Feliu de Guíxols by Zoggs

En plena ola de calor, cerca de 800 nadadores pudieron refugiarse de las altas temperaturas participando en una nueva edición del MARNATON eDreams Sant Feliu de Guíxols by Zoggs.

La prueba ha sido la cuarta del calendario del circuito de natación en aguas abiertas más importante del país, con cuatro distancias aptas para todos los niveles, todas ellas con meta en la misma playa de Sant Feliu de Guíxols.

La competición de 10,5 km, con unos 120 participantes y cuya salida se ha situado en el Camping Cala Pola, es la más larga de todo el circuito. La prueba de 6 km ha empezado desde Cala Canyet, la de 3,5 km desde Canyer d'en Mieres y la corta, de 1,5 km, desde Port Salvi. Cada una de ellas ha contado con unos 200 participantes.

Por su parte, los más pequeños también han tenido su momento de gloria durante el evento MARNATON Kids by SPORT. Los jóvenes nadadores, de entre 5 y 13 años, se han puesto a prueba en distancias de 50, 100, 200 y 400 metros.

LOS RESULTADOS

En la etapa reina, de 10,5 km, la victoria ha sido una vez más para Rafa Cabanillas (2:30:02), seguido de Javier Navarro (2:33:02) y Sylvain Gleizes (2:33:34). En la categoría femenina, Ona de Miguel ha quedado primera (2:40:37), Mireia Gómez segunda (2:46:15) y Carmen Crespo tercera (2:46:57).

En la prueba de 6 km, que en esta ocasión formaba parte del circuito de aguas abiertas de la Federación Catalana de Natación, Nil Ibáñez se ha alzado con la victoria (1:13:11), seguido de Sergi Vivar (1:15:45) y Biel Ibáñez (1:20:43). En la categoría femenina, Alba Maestro se ha alzado con la victoria (1:20:52), seguida de Aida Bertran (1:22:19) y Emmanuel Gleizes (1:32:54).

En la carrera de 3,5 km, celebrada por primera vez en Sant Feliu de Guíxols, Daniel Huguet se ha impuesto (0:44:57), con Mario Guillén en segundo lugar (0:46:16) y Michael Thiele en tercera posición (0:49:19). Por su parte, Natasha Bowyer ha sido la primera en categoría femenina (0:49:14), Alexandre Pare ha quedado segunda (0:49:18) y Maria Carbonell, tercera (0:50:01).

Por último, en la carrera más corta, de 1,5 km, Dani Ortiz se ha alzado con la victoria (0:24:04), seguido de Agustí Planas (0:25:44) y Nawar Ahmad (0:25:56). Martina Salvador ha sido la primera (0:26:46) en categoría femenina, seguida de Oumi Gassama (0:29:06) y Jenifer Pascual (0:29:13).

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LAS PRÓXIMAS PRUEBAS DEL CIRCUITO

El calendario de MARNATON ya ha superado su ecuador, y aún quedan dos pruebas por disputar. Una vez finalizado el verano, llegará la prueba de natación más emblemática del circuito: la MARNATON eDreams Cadaqués by FIATC, que tendrá lugar el 19 de septiembre y cuyas plazas están casi agotadas.