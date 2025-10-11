Más de 2.000 nadadores participan en la XVI edición de la Radikal ocean52

Este sábado 11 de octubre se llevó a cabó la decimosexta edición de la Radikal ocean52, la travesía de natación en aguas abiertas de referencia en España, y la mayor en cuanto a la cantidad de actividades que se organizan a su alrededor, que se ha convertido en una celebración de la natación en aguas abiertas y sostenibilidad.

Las competiciones que han tenido lugar entre Calella de Palafrugell y Llafranc (Costa Brava), han contado con más de 2.000 participantes – más de 200 de ellos internacionales, de 42 nacionalidades diferentes – entre todas las pruebas del fin de semana y entre nadadores populares, amantes de las aguas abiertas, y deportistas de alto nivel. El encuentro que incluye actividades inclusivas y de sensibilización, todo el fin de semana, se convierte en una celebración de la natación en aguas abiertas y la sostenibilidad.

Debido a las condiciones del mar, los recorridos de las competiciones han tenido pequeñas modificaciones. Como cada año, ha habido una prueba de 7 kilómetros – desde Calella de Palafrugell hasta Llafranc -; una de 3,5 kilómetros – del Cap de Sant Sebastià a Llafranc-; una de dos kilómetros – que bordea la costa siguiendo el recorrido del camino de ronda entre Calella de Palafrugell y Llafranc; además de una competición de relevos y categorías infantiles, que tendrán lugar mañana domingo.

En la prueba estrella de 7.0 se ha impuesto el nadador Àlex Castejón, del Club Natació Sabadell con un tiempo de 1:15:14, en la categoría masculina, y Clàudia Giralt, del Club Natació L’Hospitalet, con un tiempo de 1:23:34, en la femenina. En la categoría masculina han quedado en segundo lugar Raúl Santiago con un tiempo de 1:16:10 y, en tercer lugar, Pablo Nevado con un tiempo de 1:19:08. En cuanto a la categoría femenina, el segundo puesto ha sido para Júlia Coll, con 1:26:42, y el tercero para Alba Maestro, con 1:27:49.

En la travesía de 3,5 se han impuesto Diego Mira, con 0:51:36, en la categoría masculina, y en la femenina, Abril Conesa con 1:03:59.

Las personas que llenaban el Paseo y la playa de Llafranc, han podido seguir las competiciones a través de una pantalla gigante, instalada en el punto de llegada, donde también estaba ubicado el village de la Radikal ocean52. La retransmisión televisada del evento ha contado con el apoyo de Jèssica Vall (deportista Olímpica y medallista del Campeonato del Mundo y de Europa), del nadador Guillem Pujol (varias veces Campeón de España) y de Xavi Torres (ganador de medallas en Juegos Paralímpicos entre 1992 y 2008).

La competición ha contado con la participación de deportistas de alto nivel, que se han convertido en estrellas del mundo de la natación, como Eudald Tarrats, Sònia Fargas, Ferran Julià, Sergio de Celis, Sara Saldaña o Paula Ramírez.

Como en ediciones anteriores, el club Radikal Swim y ocean52 unen esfuerzos y, bajo el paraguas "Juntos por el océano", se llevarán a cabo diversas actividades de concienciación medioambiental, como el EcoSwimming, actividad de natación per recoger residuos en el mar. Así mismo, se impartirán charlas y talleres relacionados con el cuidado de los océanos. El objetivo es conseguir cambiar rutinas e incorporar hábitos más sostenibles y respetuosos con los océanos, e incidir en la necesidad de cuidarlos para poder seguir disfrutando de ellos.

Esta filosofía de transmitir respeto por el mar y per su biodiversidad, se refleja también en los materiales, que serán todos 100% reciclables. De hecho, el encuentro está organizado con la visión de reducir al máximo el impacto con el medio ambiente y, con este objetivo, se ahorrarán más de 7.000 envases de plástico de un solo uso, gracias a ocean52.

Como novedad de este año, la competición incluye una limpieza marina con la tecnología sostenible de ONA Safe & Clean, que ha sido posible gracias a las donaciones de los participantes de 2024, que este año podrán volver a contribuir para que en 2026 se repita la iniciativa.

Con un total de más de 15,500 participantes en las catorce ediciones ya celebradas, el evento se ha convertido en un referente de la natación en aguas abiertas, un deporte cada vez más popular en España. Las pruebas de la Radikal ocean52 reúnen tanto a nadadores aficionados amantes de las aguas abiertas como a deportistas de alto nivel.

La Radikal ocean52 es el único evento de natación en aguas abiertas que consiste en dos jornadas lúdico-deportivas, llenas de actividades de carácter familiar - para niñas y niños y adultos - vinculadas a la natación en aguas abiertas y a la protección de los ecosistemas marinos (un village situado en Llafranc, actividades infantiles, pruebas en el mar para niños y niñas - Radikal Kids -, conferencias y talleres, además de las actividades de recogida de residuos mencionadas anteriormente).