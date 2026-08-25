19 años de la trágica desaparición de Madeleine McCann: así es la vida de Sean McCann, su hermano

Sean McCann, el hermano de Madeleine, se abre camino como una de las promesas de la natación británica tras debutar con éxito en la élite internacional.

A sus 21 años, el joven ha logrado construir una brillante carrera deportiva lejos del foco mediático que rodea el caso de su hermana.

Su historia es, si más no, trágica a nivel familiar. El 3 de mayo de 2007 ocurrió un suceso en Praia da Luz (Portugal) que le marcó su vida. Mientras dormía con su hermana en la misma habitación, con tan solo dos años, Amelie desapareció.

Un caso misterioso

Según la investigación, Madeleine estaba durmiendo en un apartamento junto a sus hermanos pequeños mientras sus padres cenaban con amigos en un restaurante cercano. Sus padres habían estado comprobando a los niños periódicamente.

Alrededor de las 22:00, su madre, Kate McCann, descubrió que Madeleine no estaba en la habitación. Se inició una búsqueda inmediata, pero nunca la encontraron. El caso se convirtió en una de las desapariciones infantiles más conocidas del mundo. La investigación continúa y, aunque han existido varios sospechosos y distintas teorías, no se ha esclarecido definitivamente qué ocurrió con Madeleine.

Años más tarde, Sean McCann ha ido desarrollando su carrera en el mundo de la natación. "Empecé en el deporte competitivo a los 8 años... Para conseguir estos logros he tenido que mantener una dedicación extrema, levantándome a las 4:00 de la mañana varias veces por semana para entrenar desde que tenía 11 años. Me encanta competir desde muy joven; eso es lo que hace que todas las horas de entrenamiento valgan la pena", cuenta.

Una vida ligada a la natación

Sean McCann compagina sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Loughborough con una carrera deportiva de alto nivel en natación. Especializado en las pruebas de fondo de estilo libre (400, 800 y 1.500 metros) y en aguas abiertas, representa a Escocia, país de origen de su padre, y al equipo británico.

Su progresión en los últimos años le ha llevado a competir en importantes campeonatos internacionales y a situarse entre las jóvenes promesas de la natación escocesa.

En 2023 participó en los Juegos de la Mancomunidad de la Juventud y en el Campeonato Europeo Junior de Aguas Abiertas. Un año después consiguió el oro en los 1.500 metros del Best Fest y tomó parte en las pruebas de clasificación británicas para los Juegos Olímpicos de París. En 2026 dio otro paso adelante al conquistar la plata en los 800 metros del Campeonato de Escocia y el bronce en esa misma distancia en los Campeonatos Británicos de Natación.

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Ese mismo año llegó uno de los momentos más importantes de su trayectoria: su debut con la selección absoluta de Escocia en los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow. McCann logró clasificarse para la final de los 400 metros libre y terminó en octava posición, con un tiempo de 3:53.47. El resultado supone un importante impulso para sus aspiraciones deportivas y mantiene abierto el objetivo de intentar llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que se celebrarán del 14 al 30 de julio.