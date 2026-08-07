La natación española, sin complejos a los Europeos

Olvidada la época en la que los grupos de trabajo eran reinos de Taifas y en ocasiones enfrentados, la nueva generación de nadadores españoles destaca por su descaro y por la ambición de no ser más el patito feo de los deportes individuales.

El trabajo de la Federación Española (RFEN) desde las categorías inferiores empieza a dar sus frutos y la delegación viajará con ambición a los Europeos de París, que tendrán lugar desde el lunes 10 hasta el domingo 16 en el Centro Acuático de París (los Juegos se disputaron en 'La Defense Arena').

El excampeón mundial del doble hectómetro a espalda Hugo González liderará un equipo compacto que apostará por los relevos "con riesgos", tal y como recalcó el británico Ben Titley, entrenador principal desde marzo de 2022 (el director técnico sigue siendo Santi Veiga). Los otros referentes son los catalanes Luca Hoek (18 años) e Irene Ciércoles, de tan solo 16.

Hugo González confía plenamente en sus posibilidades / GORKA URRESOLA

El equipo realizó este jueves una sesión de entrenamiento en el CAR Sant Cugat con los últimos minutos abiertos sin cortapisas para los medios. Acto seguido, los nadadores se hicieron una foto de grupo y participaron en un 'media day' perfectamente organizado por la RFEN antes de viajar a París para pelear por los sueños comunes.

España no gana un oro continental desde que Hugo González se impuso en 200 espalda hace seis años en Budapest con otro récord nacional (1:56.76). Allí se ganaron siete medallas, hace cuatro años en Roma se conquistaron cinco platas y en 2024 en Belgrado no hubo participación española por la cercanía de los Juegos de París, donde no hubo ninguna presea.

Belmonte, la reina

La badalonesa es la más laureada de la historia en citas continentales en piscina larga. A las puertas de anunciar oficialmente su retirada con 35 años, Mireia Belmonte cuenta en su palmarés con cuatro oros, cinco platas y tres bronces más otro en aguas abiertas, aunque no sube al podio desde 2016 en Londres en el preludio de su histórico oro olímpico en 200 mariposa en Río’16.

Le sigue la hispanorrusa Nina Zhivanevskaya con 11 (cuatro oros, cinco platas y dos bronces). Por detrás estarían el hispanoestadounidense David López-Zubero con ocho (tres oros) y Erika Villaécija con siete (dos oros), ya que Aschwin Wildeboer logró todas sus 10 medallas (dos de oro) en piscina de 25 metros.

El equipo

España tendrá 28 nadadores en el Europeo, con un reparto igualitario entre hombres y mujeres. En categoría masculina serán 14 nadadores: Luca Hoek, Sergio de Celis, César Castro, Miguel Pérez-Godoy, Carlos Garach, Hugo González, Adrián Santos, Iván Martínez, Diego Mira, Nil Cadevall, Isak Fernández, Arbidel González y tanto Josep Castro como Ian Florencio para los relevos.

El equipo español, en pleno entrenamiento en el CAR Sant Cugat / GORKA URRESOLA

También están citadas 14 mujeres para la cita parisina: María Daza, Ainhoa Campabadal, Paula Otero, María de Valdés, Ángela Martínez, la 'niña prodigio' Irene Ciércoles, Estella Tonrath, Sara Costa, Laura Cabanes, María Ramos, Jimena Ruiz, Alba Vázquez y las relevistas Alba Herrero y Naiara Sobreviela.

Habla el entrenador principal

Ben Titley destacó que el objetivo en París será "seguir creciendo como equipo. No podemos controlar las medallas o los finalistas, pero espero que movamos a más gente a ese nivel. Otro objetivo es dar un paso adelante en relevos, donde podemos batir tres o cuatro récords nacionales pese a no tener a Carles Coll (visado en Estados Unidos) y a Carmen Weiler (lesión)".

"Queremos más profundidad, más nadadores en cada prueba. La última vez que España metió un relevo en una final fue en los Juegos Olímpicos de Atenas y de eso hace ya 22 años. Pues mira, hemos estado hablando el otro día y comprobamos que más de la mitad del equipo no había nacido en 2004”, insistió el inglés.

Ben Titley no quiere prisas con Luca Hoek / RFEN

"Tenemos cuatro para cada relevo y, si falla uno... No somos Estados Unidos ni Australia y debemos tomar riesgos. Luca (Hoek) y María (Daza) no nadarán algunos (se entiende que en series). Cuando arriesgas, te puede salir mal", añadió. Además, pidió paciencia con Luca Hoek, porque "es muy joven y el Europeo le llega pronto, pero es una oportunidad para meterse en una final".